Afirma Pérez Cuéllar que está listo para proceso interno de Morena rumbo a 2027

El alcalde de Juárez espera la convocatoria del 7 de marzo para conocer reglas de selección de candidaturas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que se encuentra preparado para participar en el proceso interno de Morena de cara a las elecciones de 2027, en las que se renovará la gubernatura de Chihuahua, entre otros cargos.

Cuestionado sobre sus aspiraciones políticas, el edil señaló que está a la espera de que el Consejo Nacional del partido apruebe, el próximo 7 de marzo, la convocatoria y las reglas que definirán el método de selección de candidaturas para las 17 gubernaturas, diputaciones federales y alrededor de mil 900 alcaldías que estarán en disputa en los comicios intermedios.

“Listo, montado… y armado”.

El alcalde añadió que será hasta conocer los lineamientos formales cuando pueda definir con mayor claridad su ruta dentro del proceso interno.

“Estoy esperando el 7 de marzo para ver cómo va a estar”.

Pérez Cuéllar ha manifestado públicamente su interés en contender por la gubernatura de Chihuahua bajo las siglas de Morena, partido al que pertenece y que actualmente gobierna a nivel federal.

El proceso interno del partido guinda se perfila como un paso clave en la configuración del escenario político estatal rumbo a 2027, en un contexto donde distintas figuras locales han comenzado a posicionarse de manera anticipada.

