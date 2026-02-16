Afirma Cruz Pérez Cuéllar que Morena está fuerte rumbo a 2027

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Juárez considera natural la competencia interna ante la definición de candidaturas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que Morena se mantiene “más fuerte que nunca” rumbo al proceso electoral de 2027, al considerar que las diferencias internas que se han evidenciado forman parte de la dinámica natural de un partido en competencia democrática.

El edil juarense señaló que el contexto actual responde a la cercanía en la definición de candidaturas para los comicios del próximo año, en los que estarán en disputa 17 gubernaturas, así como espacios en la Cámara de Diputados federal, congresos locales y otros cargos de elección popular.

“Morena está más fuerte que nunca, y lo que vivimos hoy es natural en la democracia”.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar indicó que el desafío para el partido será consolidar la unidad interna de cara a 2027, en un escenario donde distintos liderazgos han manifestado públicamente sus aspiraciones políticas.

En ese sentido, reiteró que él mismo ha expresado su interés en participar en el proceso, al igual que la senadora Andrea Chávez y el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada.

El alcalde sostuvo que la competencia interna debe asumirse como parte del ejercicio democrático del partido, en un contexto político en el que Morena buscará mantener y ampliar su presencia en los espacios de representación tanto federales como estatales.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.