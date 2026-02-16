Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 16, 2026 | 16:08
InicioEstadoJuárez / El Paso

Afirma Cruz Pérez Cuéllar que Morena está fuerte rumbo a 2027

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
Publicidad - LB2 -

El alcalde de Juárez considera natural la competencia interna ante la definición de candidaturas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que Morena se mantiene “más fuerte que nunca” rumbo al proceso electoral de 2027, al considerar que las diferencias internas que se han evidenciado forman parte de la dinámica natural de un partido en competencia democrática.

El edil juarense señaló que el contexto actual responde a la cercanía en la definición de candidaturas para los comicios del próximo año, en los que estarán en disputa 17 gubernaturas, así como espacios en la Cámara de Diputados federal, congresos locales y otros cargos de elección popular.

“Morena está más fuerte que nunca, y lo que vivimos hoy es natural en la democracia”.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar indicó que el desafío para el partido será consolidar la unidad interna de cara a 2027, en un escenario donde distintos liderazgos han manifestado públicamente sus aspiraciones políticas.

En ese sentido, reiteró que él mismo ha expresado su interés en participar en el proceso, al igual que la senadora Andrea Chávez y el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada.

El alcalde sostuvo que la competencia interna debe asumirse como parte del ejercicio democrático del partido, en un contexto político en el que Morena buscará mantener y ampliar su presencia en los espacios de representación tanto federales como estatales.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo electrónico.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Capacitan a estudiantes en inteligencia artificial en Ciudad Juárez

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y...
Juárez / El Paso

Promoverán más participación de la zona rural en el Presupuesto Participativo 2025

Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural se reunieron con personal de la...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.