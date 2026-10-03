Afirma alcalde que la administración municipal mantiene operaciones pese a licencias de funcionarios

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Héctor Ortiz Orpinel aseguró que las dependencias continúan funcionando con normalidad tras la salida temporal de dos directores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel aseguró que la administración municipal continúa operando con normalidad, luego de que dos funcionarios solicitaran licencia para separarse de sus cargos.

El alcalde informó que, hasta el momento, quienes han presentado su licencia son Julio de la Cruz, director de Asentamientos Humanos, y Luis Fernando Rodríguez Giner, titular de la Dirección General de Centros Comunitarios.

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“Vamos a ver cómo va todo funcionando y seguiremos trabajando sin ningún problema”.

Respecto a posibles solicitudes de licencia por parte de integrantes del Ayuntamiento, Ortiz Orpinel indicó que hasta ahora ningún regidor ha formalizado ese trámite, aunque señaló que uno de ellos ya manifestó su intención de hacerlo.

El presidente municipal explicó que todavía no existe un registro definitivo sobre cuántos servidores públicos podrían separarse temporalmente de sus funciones, pero sostuvo que ello no afectará la prestación de los servicios ni el funcionamiento de las dependencias.

“La administración pública se va a seguir atendiendo sin ningún problema”.

Finalmente, el alcalde afirmó que las áreas de trabajo cuentan con la cobertura necesaria para mantener sus actividades, por lo que descartó complicaciones en la operación del Gobierno Municipal durante este proceso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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