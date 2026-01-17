Acerca JMAS descuentos y convenios a usuarios en Plaza Las Torres

Publicidad - LB2 -

Cientos de personas aprovecharon apoyos para regularizar adeudos de agua potable mediante el programa “J+ Cerca de Ti”.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Cientos de usuarios aprovecharon los descuentos, apoyos y convenios de pago ofrecidos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) durante la jornada del programa “J+ Cerca de Ti”, instalada por segundo día consecutivo en Plaza Las Torres, como parte de la estrategia para acercar servicios a la población.

La dependencia informó que esta jornada permitió a familias juarenses regularizar adeudos acumulados, acceder a descuentos significativos y establecer esquemas flexibles de pago, especialmente para quienes enfrentan rezagos económicos o limitaciones de tiempo para acudir entre semana a oficinas administrativas.

Una de las beneficiarias fue Rosario García, vecina de la colonia Rincones de Salvárcar, quien acudió al módulo luego de que su adeudo se incrementara durante un periodo en el que su vivienda permaneció deshabitada.

“Excelente servicio, debía 95 mil pesos y en total me quedó en 10 mil; les agradezco que se acerquen a los centros comerciales, sobre todo para quienes trabajamos entre semana”, expresó.

La usuaria destacó que, gracias al programa, recibió un descuento superior al 50 por ciento, además de facilidades para cumplir con el pago restante, lo que le permitió ponerse al corriente en su servicio de agua potable.

Personal de la JMAS señaló que el programa busca facilitar el acceso a los trámites, incluyendo atención en fines de semana, y brindar prórrogas o convenios a quienes no pueden liquidar de inmediato sus cuentas.

La dependencia adelantó que el programa “J+ Cerca de Ti” continuará recorriendo distintos puntos de la ciudad, y que a finales de enero la unidad móvil se instalará en el estacionamiento de Soriana Super Aztecas, como parte de las acciones de apoyo directo a los usuarios.

