Abrirán convocatoria para reconocer a los mejores empleados municipales en Juárez

Publicidad - LB2 -

Entregarán 12 premios de 30 mil pesos por mérito en el servicio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia del Trabajo y Previsión Social alista la convocatoria para el Reconocimiento al Mérito en el Servicio Público para Empleados del Municipio de Juárez 2026, con el objetivo de distinguir a trabajadores destacados de la administración local.

El coordinador de la Comisión, regidor Pedro Matus, informó que la convocatoria abrirá el próximo 2 de marzo y cerrará el 3 de abril. Durante ese periodo, cada director de dependencia podrá registrar hasta tres candidatos.

- Publicidad - HP1

Entre los requisitos se encuentran copia de credencial de elector, gafete laboral, una carta de exposición de motivos, dos cartas de recomendación de compañeros de trabajo y una carta firmada por el director del área correspondiente.

La documentación será recibida en las oficinas de regidores, ubicadas en el tercer piso de la Presidencia Municipal. Posteriormente, un comité integrado por los tres regidores de la Comisión, la directora de Recursos Humanos, personal de la Secretaría del Ayuntamiento y un representante sindical evaluará las propuestas.

Se otorgará un reconocimiento acompañado de un cheque por 30 mil pesos a 12 empleados seleccionados.

Las categorías contempladas son personal operativo, administrativo y adscrito a instituciones de seguridad pública.

El regidor Alejandro Jiménez exhortó a los trabajadores municipales a participar con confianza, al señalar que el jurado realizará una evaluación técnica y humana de cada perfil, considerando su desempeño y trayectoria dentro del servicio público.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.