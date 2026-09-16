Invita Estado a participar en actividades de la Semana Estatal de Protección Civil

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La programación se realizará del 17 al 22 de septiembre con conferencias, simulacros y ejercicios preventivos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil invitó a la ciudadanía a participar en las actividades de la Semana Estatal de Protección Civil, que se desarrollará del 17 al 22 de septiembre en Chihuahua.

La programación contempla un ciclo de videoconferencias con temas relacionados con la seguridad, la autoprotección y la prevención de riesgos, así como simulacros y ejercicios de evacuación dirigidos a fortalecer la preparación de la población.

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Las actividades iniciarán el 17 de septiembre con la ponencia “Medidas de autoprotección a lo largo del año”, impartida por Joel Franco Morales, instructor de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Para el 18 de septiembre se tiene programada la conferencia “Tu hogar en el mapa de riesgos”, a cargo de Ana Bravo Osuna, directora de Planeación, con el propósito de promover la identificación de posibles factores de riesgo en el entorno familiar.

El 19 de septiembre se presentará la ponencia “El Fenómeno de El Niño: Impactos y Prevención en Chihuahua”, impartida por Leonid Vladimir Castanedo Guerra, como parte de los temas orientados a la comprensión de fenómenos naturales y sus efectos en la entidad.

Las jornadas concluirán el 22 de septiembre con la conferencia “Cómo se vive un incendio forestal desde la Protección Civil”, a cargo del titular de la dependencia, Luis Ramón Corral Torresdey.

Además del ciclo de conferencias, se organizarán simulacros y ejercicios de evacuación, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de contar con protocolos de actuación ante emergencias.

La dependencia estatal destacó que estas acciones buscan fomentar una cultura de prevención y autoprotección entre las familias chihuahuenses, ante la posibilidad de contingencias naturales o situaciones de riesgo.

Las conferencias y avisos relacionados con la Semana Estatal de Protección Civil se transmitirán en tiempo real a través de la cuenta oficial de Facebook de la CEPC Chihuahua, donde la población podrá consultar los contenidos y sumarse a las actividades preventivas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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