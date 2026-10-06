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Fortalece Desarrollo Rural infraestructura para enfrentar sequía en Chihuahua

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POR Redacción ADN / Agencias
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La SDR prevé cerrar 2026 con más de 11 mil horas-máquina y trabajos en presones, pozos y caminos rurales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, fortalece la infraestructura del campo chihuahuense con trabajos de maquinaria rural orientados al aprovechamiento del agua y a la mejora de caminos en comunidades.

De acuerdo con la dependencia, durante 2026 se han desarrollado acciones para atender necesidades relacionadas con la sequía, la conectividad rural y la rehabilitación de infraestructura agropecuaria en distintos municipios del estado.

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La SDR prevé cerrar el año con más de 11 mil horas-máquina destinadas a trabajos en el sector rural. Una hora-máquina corresponde al tiempo efectivo de operación de equipo pesado, como tractores, excavadoras o maquinaria especializada, en una obra determinada.

Como parte de estas acciones, se contempla concluir 2026 con más de 260 presones, además de labores de mantenimiento y rehabilitación en cauces de ríos y arroyos.

Los trabajos se realizan en 35 municipios, con el objetivo de mejorar la captación, conducción y aprovechamiento del agua en zonas rurales afectadas por condiciones de sequía.

Dentro de la Estrategia Estatal de Atención a la Sequía, la Secretaría de Desarrollo Rural llevó a cabo tres obras de perforación de pozos y cinco estudios de aforo en Aldama, Camargo, Jiménez, San Francisco de Borja y Saucillo.

Estos estudios permiten determinar cuánta agua puede extraerse de un pozo por segundo, información necesaria para planear su uso de manera más eficiente y reducir riesgos de sobreexplotación.

En materia de conectividad rural, de 2021 a 2026 se han construido y rehabilitado más de 44 mil kilómetros de caminos de terracería, lo que facilita el traslado de personas, productos e insumos en comunidades rurales.

La dependencia estatal señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura del campo, mejorar las condiciones productivas y apoyar a las comunidades frente a los efectos de la sequía.

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