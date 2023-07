Festejan veinte aniversario del Gran Estadio de Delicias

Publicidad - LB2 -

Con la presencia de la promotora deportiva delicias, el line up del año 2003, el Lic. Rafael González Sánchez, Presidente del Patronato de Béisbol de Delicias, Miembros del Patronato de Béisbol de Delicias A.C., la Lic. Gabriela Peña Orta, Sindica Municipal, el Ing. Salvador Alcantar Ortega, Diputado federal, el Lic. Patricio Martínez García, Ex gobernador del Estado de Chihuahua y el Lic. Héctor Baeza, Ex presidente Municipal de Delicias, se celebró el veinte aniversario del Gran Estadio de Delicias.



Delicias, Chih. – Por su parte el Ex Gobernador del estado de Chihuahua, el Lic. Patricio Martínez, recordó con emoción y nostalgia, lo exitoso y trascendentes que han sido a través de los años las estrategias que implemento en su mandato, para transformar chihuahua, a través del deporte y de darle fuerza, a través de fomentar con valores, principalmente al rey de los deportes, agradeció por mantener en excelentes condiciones a este recinto donde se reúnen familias año con año.

El Ex Gobernador, expreso sus felicitaciones al béisbol organizado y sus integrantes por mantener en todo el estado su trabajo para mantener vigente a este deporte, para finalizar, agradeció al Alcalde Jesús Valenciano por seguir fomentando y trabajando en pro de niños y jóvenes.

Por su parte el alcalde Jesús Valenciano agradeció a los jugadores y asistentes por su esfuerzo, les pidió recordar donde se encontraban hace veinte años, resalto el no rendirse y seguir luchando por sus sueños, además de continuar dando un buen ejemplo como hasta ahora lo han sido para los niños de las escuelas de softbol y béisbol como la Cura Trillo, la Escuela de Béisbol Delicias, talentos JV, Chinchillas y Juventus, quienes estuvieron presentes es esta ceremonia.

Además, se rindió homenaje a quienes en el año 2003 formaron parte de la Promotora Deportiva Delicias, haciéndoles entrega de un reconocimiento, para finalizar se realizó la debelación de la placa conmemorativa y se hizo el lanzamiento de la primera bola que abriría el encuentro entre algodoneros de Delicias y los Manzaneros de ciudad Cuauhtémoc.

