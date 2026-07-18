Defiende Cuauhtémoc Estrada programas de Bienestar para más de 250 mil personas en Chihuahua

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El legislador de Morena afirmó que los apoyos son derechos constitucionales que benefician a miles de familias de la capital del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Más de 250 mil habitantes de la ciudad de Chihuahua son beneficiarios de algún programa de Bienestar del Gobierno de México, aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, al responder a las declaraciones del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, sobre el impacto de estas políticas sociales.

El legislador sostuvo que descalificar los programas sociales implica desconocer la realidad de cientos de miles de familias que dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas, continuar sus estudios o enfrentar una condición de discapacidad.

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“Cuando se afirma que estos programas no le dejan nada a la gente, en realidad se está hablando de más de 250 mil personas que ejercen un derecho constitucional, no de personas que reciben favores”.

De acuerdo con las cifras presentadas por Estrada, en la capital del estado 112 mil personas adultas mayores reciben la Pensión para el Bienestar; 31 mil mujeres mayores de 60 años son beneficiarias del programa Mujeres Bienestar; cerca de 65 mil estudiantes de educación básica cuentan con la beca Rita Cetina; 32 mil jóvenes reciben la beca Benito Juárez en educación media superior y 4 mil 520 personas acceden a la pensión para personas con discapacidad.

El coordinador parlamentario señaló que la cobertura de este último programa permanece limitada debido a que, afirmó, el Gobierno del Estado no ha suscrito el convenio con la Federación para incorporar a las personas con discapacidad mayores de 29 años.

Asimismo, comparó la inversión federal en programas sociales con las finanzas del municipio de Chihuahua. Indicó que mientras el Ayuntamiento ejerce un presupuesto anual cercano a los 7 mil 342 millones de pesos, el Gobierno de México destina alrededor de 6 mil 78 millones de pesos en derechos sociales que llegan directamente a las familias de la capital.

“La inversión social no es un gasto; es una política de justicia que coloca primero a quienes históricamente habían sido olvidados”.

Finalmente, Estrada llamó al secretario general de Gobierno a reconsiderar sus declaraciones y reconocer, dijo, que los programas de Bienestar constituyen una política pública orientada a fortalecer la dignidad de las personas y contribuir a reducir las desigualdades en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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