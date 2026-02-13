Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 13, 2026 | 15:52
InicioEstado

Celebra Francisco Sánchez salida de Marx Arriaga de la SEP

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Legislador de MC pide revisar contenidos de libros de texto.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, celebró la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien se desempeñaba como responsable en el área de materiales educativos.

El legislador afirmó que semanas atrás había solicitado desde el Congreso del Estado la destitución del funcionario federal, al cuestionar el enfoque de los libros de texto gratuitos elaborados durante su gestión.

“Hace unas semanas en el Congreso del Estado pedí, exigí su destitución inmediata y hoy afortunadamente ha caído este comunista”.

- Publicidad - HP1

Sánchez Villegas reiteró su postura crítica hacia los contenidos educativos impulsados en la actual administración federal, al señalar que, desde su perspectiva, contienen una orientación ideológica que debe revisarse.

El diputado sostuvo que, tras la salida del exfuncionario, corresponde analizar el futuro de los libros de texto y evaluar posibles ajustes en su contenido, en el marco del debate nacional que ha acompañado su implementación en distintos estados del país.

La discusión en torno a los materiales educativos ha generado posicionamientos divididos entre fuerzas políticas, autoridades educativas y organizaciones civiles, particularmente en entidades como Chihuahua, donde el tema fue motivo de controversia en ciclos escolares recientes.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

México

Se determinará hoy si buzos ingresan a mina de Sabinas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se trabaja...
Juárez / El Paso

Inicia programa de descuento por multas viales con 450 mil de recaudación

Durante la Sesión 27 Ordinaria, el Cabildo autorizó el otorgamiento de descuentos en las multas al reglamento de Vialidad y Tránsito
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.