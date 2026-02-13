Celebra Francisco Sánchez salida de Marx Arriaga de la SEP

Publicidad - LB2 -

Legislador de MC pide revisar contenidos de libros de texto.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, celebró la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien se desempeñaba como responsable en el área de materiales educativos.

El legislador afirmó que semanas atrás había solicitado desde el Congreso del Estado la destitución del funcionario federal, al cuestionar el enfoque de los libros de texto gratuitos elaborados durante su gestión.

“Hace unas semanas en el Congreso del Estado pedí, exigí su destitución inmediata y hoy afortunadamente ha caído este comunista”.

Sánchez Villegas reiteró su postura crítica hacia los contenidos educativos impulsados en la actual administración federal, al señalar que, desde su perspectiva, contienen una orientación ideológica que debe revisarse.

El diputado sostuvo que, tras la salida del exfuncionario, corresponde analizar el futuro de los libros de texto y evaluar posibles ajustes en su contenido, en el marco del debate nacional que ha acompañado su implementación en distintos estados del país.

La discusión en torno a los materiales educativos ha generado posicionamientos divididos entre fuerzas políticas, autoridades educativas y organizaciones civiles, particularmente en entidades como Chihuahua, donde el tema fue motivo de controversia en ciclos escolares recientes.

