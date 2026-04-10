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Avanza rehabilitación integral del Teatro de los Héroes en Chihuahua

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POR Redacción ADN / Agencias
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Gobierno estatal concentra trabajos para agilizar modernización del recinto cultural.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado informó que continúa la rehabilitación integral del Teatro de los Héroes, mediante un esquema que concentra todas las etapas del proyecto en un solo periodo para optimizar tiempos de ejecución.

La intervención se realiza en coordinación entre la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de fortalecer la infraestructura cultural en la entidad.

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Entre los trabajos contemplados se encuentra la renovación de butacas, pisos, pintura y sistemas de mecánica teatral, así como mejoras en distintas áreas de servicio del recinto.

“Se determinó conjuntar todas las etapas del proceso con el objetivo de optimizar el tiempo de intervención”.

Las autoridades señalaron que esta estrategia permitirá entregar un espacio más funcional, moderno y seguro, tanto para artistas como para el público.

Asimismo, se indicó que las afectaciones derivadas de las obras se atienden en coordinación con compañías y promotores, brindando seguimiento a cada caso.

En cuanto a eventos afectados, se informó que las personas podrán gestionar reembolsos directamente en las instalaciones del teatro, conforme a los lineamientos establecidos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca consolidar un recinto cultural acorde a las necesidades actuales, impulsando el desarrollo artístico en Chihuahua.

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