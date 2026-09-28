Aprueban dictamen sobre uso de IA en delitos de violencia digital

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Busca Congreso regular uso de inteligencia artificial en casos de sextorsión, violencia digital y pornografía infantil.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión de Feminicidios del Congreso del Estado aprobaron en sentido positivo un proyecto de dictamen que busca regular el uso de inteligencia artificial en delitos relacionados con violencia digital, sextorsión y pornografía infantil.

Durante la reunión de trabajo se señaló que actualmente no existe un marco normativo específico para atender el uso de estas tecnologías en ese ámbito, lo que genera una brecha frente a nuevas formas de agresión mediante herramientas digitales.

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El proyecto plantea adicionar y reformar diversos artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua, con el propósito de incorporar sanciones y medidas relacionadas con el uso de inteligencia artificial, algoritmos automatizados, sistemas digitales y plataformas electrónicas en la comisión de delitos.

Entre las modificaciones propuestas se contempla la inhabilitación temporal o definitiva para personas jurídicas que utilicen tecnologías digitales o sistemas de inteligencia artificial en la comisión de delitos.

También se propone establecer el decomiso, eliminación o bloqueo inmediato de instrumentos tecnológicos, programas o algoritmos utilizados en delitos cometidos mediante inteligencia artificial, así como la supresión de archivos digitales generados.

El dictamen plantea además considerar como agravante cuando un delito se cometa mediante inteligencia artificial, algoritmos automatizados o sistemas digitales destinados a generar violencia digital o multiplicar el alcance o daño de la conducta ilícita.

En el caso de contenido sexual íntimo sin consentimiento, la propuesta establece penas de cuatro a ocho años de prisión y de 500 a mil días de multa para quienes utilicen inteligencia artificial, herramientas automatizadas o tecnologías digitales en la creación, manipulación, difusión o almacenamiento de ese material, o lo empleen con fines de extorsión.

La iniciativa también prevé incrementar hasta en una mitad la pena máxima cuando las conductas se cometan contra personas menores de edad o cuando se usen tecnologías de inteligencia artificial para generar imágenes, videos o representaciones sintéticas de carácter sexual.

Durante la sesión, la Comisión de Feminicidios aprobó además un proyecto de dictamen para reformar el artículo 12-D de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia digital, promovido por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Ambos proyectos serán presentados en una próxima sesión del Congreso del Estado para su votación correspondiente, conforme al proceso legislativo.

En la reunión participaron las diputadas Jael Argüelles, presidenta de la comisión; Joceline Vega, secretaria; así como las vocales Carla Rivas, América Aguilar y Antonieta Pérez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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