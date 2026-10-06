Anuncia Estado entrada gratuita a museos por FICH 2026

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Los recintos estatales en Chihuahua, Delicias e Hidalgo del Parral ofrecerán acceso sin costo hasta el 18 de octubre.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura anunció que los museos a cargo del Gobierno del Estado tendrán entrada gratuita en el marco del Festival Internacional del Estado de Chihuahua 2026.

La medida busca incentivar la asistencia de la ciudadanía a los recintos culturales estatales ubicados en la ciudad de Chihuahua, Delicias e Hidalgo del Parral, donde el acceso no tendrá costo hasta el 18 de octubre.

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En la capital del estado, el público podrá visitar el Museo Casa Chihuahua, que contará con la exposición “Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano”, cuya inauguración está programada para el 8 de octubre.

También en la ciudad de Chihuahua, el Museo Casa de Juárez ofrecerá actividades con motivo del 54 aniversario de la fundación del recinto cultural.

El Centro Cultural Quinta Carolina abrirá sus puertas para que las y los visitantes conozcan aspectos de la vida de la familia Terrazas a principios del siglo XX.

Como parte de la programación, la Quinta Carolina contará con la presentación circense de Motel Cactus, prevista para el sábado 17 de octubre a las 7:00 de la tarde.

En Hidalgo del Parral participarán el Centro Cultural Palacio Alvarado, el Recinto Cultural Stallforth y el Museo de Sitio Centauro del Norte, con horario de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Estos recintos ofrecen exhibiciones relacionadas con la historia de la región antes y durante la Revolución Mexicana, así como con distintos procesos históricos del sur del estado.

En Delicias, la Secretaría de Cultura invitó a visitar el Museo del Desierto Chihuahuense, espacio dedicado a la historia natural de la región centro-sur del estado, desde la prehistoria.

La dependencia estatal señaló que la gratuidad forma parte de las acciones del FICH 2026 para acercar la oferta cultural a más personas y fortalecer la participación ciudadana en espacios museísticos.

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