Anuncia Andrea Chávez designación como coordinadora de la Transformación por Ciudad Juárez

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La senadora mostró su nombramiento y afirmó que trabajará desde el territorio y con las bases; adelantó que esta tarde dará más información.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Andrea Chávez Treviño fue designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, de acuerdo con el nombramiento que la propia legisladora difundió este domingo en sus redes sociales.

El documento mostrado por Chávez está fechado el 4 de octubre de 2026 en Ciudad de México y aparece expedido por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, con las firmas de Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora.

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La designación coloca a Chávez al frente de las tareas políticas y de organización del movimiento en Ciudad Juárez, después de que participó en el proceso interno para definir la coordinación estatal de Chihuahua, responsabilidad que finalmente quedó en manos de Cruz Pérez Cuéllar.

En su primer mensaje después de recibir el nombramiento, Chávez hizo referencia a las decisiones adoptadas dentro del movimiento y sostuvo que será el tiempo y la ciudadanía quienes determinen si fueron correctas.

“Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán”.

La morenista señaló que pondrá al servicio de la militancia y del movimiento el trabajo político construido durante los últimos años, con el objetivo de atender lo que describió como una deuda histórica del estado con Ciudad Juárez.

Chávez planteó que su nueva responsabilidad estará enfocada en el trabajo territorial y en la comunicación directa con las bases de Morena, además de marcar distancia de una dinámica concentrada exclusivamente en las dirigencias nacionales.

“Seguiremos conversando, pero en el territorio, no en la Ciudad de México. Y con nuestras bases, no solo con las dirigencias”.

En su publicación también aseguró que asumirá la encomienda sin buscar beneficios personales, protagonismos o posiciones individuales, y vinculó esa postura con los principios políticos impulsados por Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

La designación ocurre días después de concluir el proceso estatal de Morena en Chihuahua, en el que Chávez fue una de las principales participantes junto con Pérez Cuéllar y otros aspirantes a encabezar la organización partidista rumbo a 2027.

El nombramiento difundido corresponde específicamente a la coordinación de Morena en Ciudad Juárez y no representa, por sí mismo, una candidatura formal a la Presidencia Municipal, cuya definición deberá realizarse conforme a los procedimientos y tiempos electorales correspondientes.

Andrea Chávez adelantó que durante la tarde de este lunes dará a conocer más información sobre la nueva responsabilidad y las actividades que desarrollará en Ciudad Juárez.

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