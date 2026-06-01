Amplía Congreso evaluación de la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo 2026

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La Comisión de Educación informó que el análisis de propuestas continuará durante junio debido al alto número de registros recibidos.

Chihuahua (ADN/Staff) – La Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado informó que el proceso de evaluación de los trabajos y propuestas inscritas para la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo, Edición 2026, continuará durante el mes de junio debido a la elevada participación registrada en la convocatoria.

El órgano legislativo explicó que la cantidad de expedientes recibidos ha requerido ampliar el periodo de revisión por parte del Jurado Calificador, con el propósito de garantizar un análisis detallado de cada una de las postulaciones.

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De acuerdo con la comisión, la ampliación del plazo permitirá realizar una valoración exhaustiva y objetiva de los trabajos, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria emitida para reconocer aportaciones destacadas en el ámbito educativo.

El Congreso precisó que hasta el momento no se han determinado ni dado a conocer resultados sobre las personas que serán acreedoras a la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo 2026.

La Comisión de Educación señaló que la extensión del proceso responde exclusivamente a la necesidad de revisar de manera adecuada la totalidad de las propuestas presentadas por instituciones, organizaciones y ciudadanos participantes.

Asimismo, reiteró que el trabajo del Jurado Calificador continuará desarrollándose durante las próximas semanas para emitir una resolución sustentada en los méritos y aportaciones de cada candidatura.

La Medalla Chihuahua al Mérito Educativo es uno de los reconocimientos otorgados por el Congreso del Estado para distinguir a personas que han contribuido de manera sobresaliente al fortalecimiento de la educación en la entidad.

La comisión agradeció el interés mostrado por las personas postulantes y reconoció la participación de quienes atendieron la convocatoria, al tiempo que solicitó comprensión ante la ampliación del periodo de evaluación.

Una vez concluido el análisis de los expedientes, el Congreso del Estado dará a conocer oficialmente los resultados y el nombre de la persona o personas galardonadas en la edición 2026 del reconocimiento.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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