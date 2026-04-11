Abre SDR convocatoria para apoyo en semilla de frijol en Chihuahua

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El programa contempla apoyos económicos y en especie para productores con registro abierto hasta el 31 de julio.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado anunció la apertura de la convocatoria para acceder a apoyos en semilla de frijol, como parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, dirigido a personas productoras.

El esquema contempla dos modalidades: semilla certificada y semilla apta para siembra o declarada, con distintos montos y límites de apoyo según el tipo de beneficio solicitado.

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En el caso de la semilla certificada, se establece un apoyo de hasta 30 kilogramos por hectárea, con un máximo de 300 kilogramos por productor, cubriendo superficies de hasta 10 hectáreas y con un monto económico límite de 6 mil pesos.

Por otra parte, la modalidad de semilla apta para siembra considera un tope de 300 kilogramos por beneficiario, con un apoyo máximo de 3 mil 600 pesos, orientado a facilitar el acceso a insumos agrícolas básicos.

El acceso al apoyo está sujeto a la disponibilidad presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Rural.

El periodo de registro permanecerá abierto desde la publicación de la convocatoria y hasta el próximo 31 de julio, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, mediante ventanillas habilitadas por la dependencia estatal.

Las solicitudes pueden presentarse en las oficinas de la SDR en la ciudad de Chihuahua, así como en presidencias municipales a través del personal del Departamento de Residentes, donde también se brinda asesoría para el trámite.

Las autoridades estatales precisaron que la entrega de documentación no garantiza el otorgamiento del apoyo, ya que su asignación dependerá de los recursos disponibles dentro del programa.

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