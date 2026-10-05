Promueve Salud Municipal prevención y atención oportuna de meningitis

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La dependencia llamó a identificar síntomas de alerta y mantener al día el esquema de vacunación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal llamó a la ciudadanía a fortalecer las medidas de prevención contra la meningitis y mantenerse atenta a posibles síntomas, en el marco del Día Mundial de la Meningitis, que se conmemora este 5 de octubre.

La dependencia informó que la atención oportuna puede ser determinante para reducir riesgos y evitar complicaciones asociadas a esta enfermedad, por lo que recomendó acudir a valoración médica ante cualquier señal de alerta.

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La meningitis provoca la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, y puede ser causada por distintos agentes infecciosos, por lo que la prevención y la detección temprana son consideradas medidas fundamentales.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que la ciudadanía debe conocer los principales síntomas y evitar minimizar molestias que puedan estar relacionadas con esta enfermedad.

“Es importante que la ciudadanía conozca los signos de alerta y no minimice síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso o rigidez en el cuello”.

Entre las principales medidas de prevención se encuentra mantener al día el esquema de vacunación, además de reforzar hábitos de higiene como el lavado frecuente de manos y evitar compartir utensilios personales.

La dependencia también recomendó reducir el contacto cercano con personas que presenten enfermedades infecciosas, como parte de las acciones preventivas para disminuir riesgos de transmisión.

Entre los síntomas asociados a la meningitis se encuentran fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas, vómito, sensibilidad a la luz y alteraciones en el estado de conciencia.

Salud Municipal pidió buscar atención médica inmediata cuando estos signos se presenten de manera repentina o intensa, especialmente si existe sospecha de meningitis o si los síntomas avanzan rápidamente.

Santana Fernández destacó que la vacunación, la identificación temprana de síntomas y la atención profesional son herramientas clave para proteger la salud de las familias juarenses.

La Dirección de Salud Municipal reiteró el exhorto a mantenerse informados y acudir con personal médico ante cualquier sospecha, con el fin de recibir una valoración adecuada y reducir el riesgo de complicaciones.

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