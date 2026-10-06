Conmemora Salud Municipal el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

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La dependencia llamó a fortalecer la inclusión, la rehabilitación y el respeto a los derechos de las personas con esta condición.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, la Dirección de Salud Municipal hizo un llamado a fortalecer la inclusión, el respeto a los derechos y el acceso a servicios de salud y rehabilitación para las personas que viven con esta condición.

La conmemoración busca visibilizar las necesidades de las personas con parálisis cerebral y promover una sociedad más inclusiva, en la que puedan desarrollarse plenamente y contar con las mismas oportunidades en los distintos espacios de la comunidad.

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La parálisis cerebral es una condición que puede afectar el movimiento, la postura y la coordinación, por lo que la atención integral y el acceso oportuno a servicios de rehabilitación son factores relevantes para favorecer la autonomía y calidad de vida.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó la importancia de brindar acompañamiento tanto a las personas con parálisis cerebral como a sus familias, además de generar entornos accesibles y libres de discriminación.

“Hablar de inclusión significa garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y acceder a los servicios que necesitan”.

Santana Fernández señaló que el acompañamiento familiar y la atención integral son elementos fundamentales para favorecer el bienestar de quienes viven con esta condición.

Salud Municipal reiteró que entre las acciones necesarias para avanzar hacia una sociedad más incluyente se encuentran promover la inclusión en todos los espacios, garantizar servicios de salud, rehabilitación y apoyos funcionales, así como fortalecer el acompañamiento a las familias.

La dependencia también llamó a reconocer y respetar los derechos de las personas con discapacidad, como parte de una cultura comunitaria orientada a la igualdad de oportunidades.

La titular de Salud Municipal invitó a la ciudadanía a continuar trabajando en la construcción de una ciudad con mayores oportunidades para todas y todos, donde la inclusión y el respeto formen parte de la vida cotidiana.

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