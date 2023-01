Termina juarense Santiago Muñoz su estancia en el New Castle

Después de un año y medio en la Premier League deberá reportar con Santos de Torreón, en donde se definirá su futuro inmediato.

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Arturo Hernández) .– El juarense Santiago Muñoz terminó su estancia en el New Castle de Inglaterra, y ahora deberá reportar con Santos de Torreón, en donde se definirá su futuro inmediato.

El mexicano llegó al futbol inglés en calidad de préstamo con opción a compra y permaneció una temporada y media, en donde se mantuvo en las fuerzas inferiores y solo tuvo una aparición en la Premier League en un partido amistoso.

La participación del jugador juarense con el New Castle fue de dos apariciones como titular en la sub 21 y se limitó a 13 juegos, y las lesiones no le permitieron afianzarse, por lo que ahora regresa a la Liga MX, y serán los dueños de su carta, Santos de Torreón, los que determinarán si lo cede a otro equipo o se queda en la comarca.

