Reúne Sport Fest 2026 a más de 30 mil deportistas en Ciudad Juárez

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El evento municipal se desarrolló durante tres semanas con competencias, exhibiciones y actividades en 28 disciplinas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sport Fest 2026 reunió a más de 30 mil deportistas en 28 disciplinas durante tres semanas de actividades realizadas en Ciudad Juárez.

Los resultados del evento fueron presentados durante una reunión entre la coordinadora de la Comisión Edilicia del Deporte y la Cultura Física, regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, y representantes del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez.

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Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo del IMDEJ, informó que en esta edición participaron alrededor de 31 mil atletas de distintas edades y categorías.

La funcionaria señaló que las actividades permitieron reunir a familias, deportistas y aficionados, como parte de una programación orientada a promover la activación física y la convivencia comunitaria.

Dentro del programa se incluyó la Carrera de la Amistad, además de competencias y exhibiciones deportivas desarrolladas durante las tres semanas del Sport Fest.

En esta edición se incorporaron nuevas disciplinas, entre ellas el flag football, que formó parte de las actividades realizadas dentro del programa municipal.

También se tenía contemplada por primera ocasión la participación del rugby; sin embargo, las condiciones climáticas impidieron que el evento pudiera llevarse a cabo conforme a lo programado.

De los Santos destacó que el Sport Fest permitió experimentar con nuevas dinámicas deportivas, incluida una actividad que combinó elementos del airsoft y el off road.

La coordinadora de Desarrollo Deportivo agradeció la participación de atletas, familias y aficionados que acudieron a las actividades, e invitó a la comunidad a mantenerse informada sobre los programas y eventos del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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