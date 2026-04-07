Logran juarenses subcampeonato de América en futbol 7 femenil

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Selección mexicana, integrada por jugadoras fronterizas, obtuvo la medalla de plata en Argentina.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El representativo mexicano de futbol 7 femenil, conformado en su totalidad por jugadoras de Ciudad Juárez, obtuvo el subcampeonato en la edición 2026 de la Liber Cup, celebrada en Buenos Aires, Argentina.

El equipo fronterizo destacó por su desempeño a lo largo del torneo, donde se mantuvo invicto durante la fase de competencia, logrando avanzar a la final tras superar distintas etapas, incluyendo una semifinal ganada con marcador de 3-1.

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En su camino, las juarenses empataron sus primeros encuentros y avanzaron en tanda de penales, consolidando una participación sólida frente a selecciones del continente.

La final se disputó ante el conjunto anfitrión, Argentina, que logró quedarse con el título y el bicampeonato del certamen, dejando a México con la medalla de plata.

El torneo reunió a representativos de diversos países de América, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Perú y Venezuela, consolidándose como una plataforma internacional para el futbol 7 femenil.

En esta edición, la competencia se desarrolló bajo un formato de grupo único en la rama femenil, enfrentando a selecciones como Colombia, México y Argentina en una fase todos contra todos.

La participación del equipo juarense reafirma el crecimiento del talento deportivo local, al posicionarse como uno de los mejores representativos del continente en esta modalidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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