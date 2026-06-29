Gana policía municipal primer lugar en carrera de 10 kilómetros organizada por Del Río

Publicidad - LB2 -

El oficial Juan Mauro Ramos Mejía conquistó el primer lugar de su categoría y terminó entre los 10 mejores de la clasificación general.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El oficial en activo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Juan Mauro Ramos Mejía, obtuvo el primer lugar de la categoría de 40 a 49 años durante la décima novena edición de la carrera de 10 kilómetros organizada por Del Río 2026.

La competencia reunió a más de mil corredores, quienes iniciaron el recorrido a las 8:00 de la mañana desde las instalaciones del Parque Aqua DIF para completar una ruta de 10 kilómetros.

- Publicidad - HP1

Ramos Mejía cruzó la meta con un tiempo de 37 minutos y 4 segundos, resultado que le permitió conquistar el primer lugar de su categoría y ubicarse en la novena posición de la clasificación general.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal destacó el desempeño deportivo del elemento, al señalar que su participación refleja el compromiso, la disciplina y la constancia que también desempeña en sus funciones como servidor público.

La corporación reconoció que este tipo de logros fortalecen la imagen institucional al promover estilos de vida saludables y fomentar la superación personal entre sus integrantes.

Con este resultado, el oficial sumó un nuevo reconocimiento deportivo en una de las carreras de mayor participación en Ciudad Juárez, consolidándose entre los mejores corredores de su categoría.