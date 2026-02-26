Cancelan Mundial de Clavados en Zapopan por ola de violencia tras muerte de “El Mencho”

Publicidad - LB2 -

La organización internacional World Aquatics anunció este jueves la cancelación de la Copa Mundial de Clavados que estaba programada del 5 al 8 de marzo de 2026 en Zapopan, Jalisco, debido a la situación de inseguridad derivada de la violencia tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Guadalajara, Jalisco (ADN/Arturo Hernández) – En un comunicado difundido el 26 de febrero de 2026, World Aquatics detalló que la decisión se tomó luego de una evaluación de riesgos sobre la seguridad pública en el estado de Jalisco y Zapopan, concluyendo que no existían las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la integridad de los participantes y asistentes.

“La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad”, subrayó la organización en su boletín de prensa.

El organismo agradeció además a Aquatics México, a la Federación Mexicana de Clavados y a CODE Jalisco por su trabajo en la preparación del evento, y expresó la esperanza de poder realizar en el futuro una Copa Mundial de Clavados en Zapopan.

La cancelación ocurre en el contexto de una ola de violencia en Jalisco tras la muerte de “El Mencho”, ocurrida el domingo 22 de febrero en un operativo en el municipio de Tapalpa. Los hechos desencadenaron enfrentamientos y situaciones de violencia en Guadalajara y otras zonas, provocando la activación del Código Rojo por parte del Gobierno estatal.

El gobierno de Jalisco informó el 24 de febrero de 2026 el levantamiento del Código Rojo, que estuvo vigente durante tres días, lo que permitió la reanudación de actividades educativas, empresariales y de oficinas tras los hechos de violencia.

Oseguera Cervantes era señalado como uno de los líderes criminales más buscados tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses, con recompensas millonarias por información que condujera a su captura.

