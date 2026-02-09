Movil - LB1A -
Anuncian presencia de estrellas mexicanas de la NBA en reinauguración del Gimnasio “Kiki” Romero

Deportes

POR Redacción ADN / Agencias
Horacio Llamas, Eduardo Nájera y Jorge Gutiérrez impartirán clínica gratuita de basquetbol en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), anunció que tres exjugadores mexicanos de la NBA participarán en la reinauguración del Gimnasio Municipal Enrique “Kiki” Romero, como parte de una estrategia para impulsar el deporte entre la juventud fronteriza.

Se trata de Horacio Llamas, Eduardo Nájera y Jorge Gutiérrez, quienes impartirán una clínica de basquetbol y compartirán sus experiencias profesionales con niñas, niños y jóvenes de la ciudad. La actividad se realizará los días 13, 14 y 15 de febrero en el propio gimnasio municipal, ubicado en la colonia Azteca.

El anuncio se realizó durante la conferencia semanal del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, donde se destacó que la clínica será gratuita y con cupo limitado, por lo que las y los interesados podrán inscribirse en línea o directamente en las oficinas del IMDEJ.

“Vienen tres de los cuatro mejores mexicanos que han jugado en la NBA; ese es un dato muy relevante”, señaló el presidente municipal.

La visita de los exjugadores será aprovechada para reabrir oficialmente el Gimnasio Enrique “Kiki” Romero, un espacio que fue remodelado integralmente y que beneficiará a habitantes de la colonia Azteca y sectores aledaños, como parte de una inversión municipal de alto impacto social en materia deportiva.

El director del IMDEJ informó que el inmueble cuenta con cuatro duelas y espacios adecuados para la práctica de diversas disciplinas, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del basquetbol y otras actividades deportivas en la ciudad.

“Son cuatro duelas listas para que el basquetbol de Ciudad Juárez siga creciendo y para que se practiquen otros deportes en un solo lugar”, indicó.

La reinauguración del gimnasio está programada para las 6:00 de la tarde del viernes 13 de febrero, tras lo cual dará inicio la clínica deportiva encabezada por los exjugadores de la NBA, en un evento abierto a la comunidad y enfocado en acercar referentes del deporte profesional a la juventud juarense.

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

