Anuncia Club Campestre V Torneo de Oro de tenis en Ciudad Juárez

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La competencia se realizará del 12 al 24 de octubre, con modalidades singles, dobles, categorías infantiles y Open Varonil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Club Campestre de Ciudad Juárez anunció la quinta edición del Torneo de Oro de tenis, que se llevará a cabo del 12 al 24 de octubre de 2026.

La competencia contempla participación en las ramas varonil y femenil, en modalidades de singles y dobles, además de categorías infantiles.

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De acuerdo con la organización, los encuentros de singles se desarrollarán del 12 al 18 de octubre, mientras que la modalidad de dobles se jugará del 19 al 24 de octubre.

Las inscripciones para singles cerrarán el 7 de octubre a las 6:00 de la tarde, mientras que el registro para dobles concluirá el 14 de octubre, también a las 6:00 de la tarde.

Como parte del programa deportivo, el Open Varonil se disputará del 21 al 24 de octubre, con cupo limitado a 16 jugadores y una bolsa de premios para los finalistas.

El Open Varonil, presentado por la Fundación Familia Flores, otorgará 40 mil pesos al campeón y 20 mil pesos al finalista. La inscripción para esta categoría tendrá un costo de mil 500 pesos y cerrará el 15 de octubre a las 6:00 de la tarde.

El programa del torneo incluirá además actividades sociales y familiares, entre ellas un Kids Day, un encuentro rompehielos, la Noche de los Campeones, una velada de queso, pan y vino, así como la cena de clausura programada para el 24 de octubre.

Las personas interesadas en participar o solicitar más información podrán comunicarse a los teléfonos 614 216 50 61 y 656 626 29 11.

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