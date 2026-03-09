Los mejores barrios para hospedarse en Guadalajara y disfrutar al máximo

Publicidad - LB2 -

Guía para elegir dónde alojarse en la capital jalisciense, desde el Centro Histórico hasta colonias modernas con gastronomía, cultura y vida nocturna.

Guadalajara, Jal. (ADN/Staff) – Elegir el lugar correcto para alojarte puede transformar completamente tu experiencia en la Perla Tapatía. El Centro Histórico es la mejor zona donde alojarse en Guadalajara por su ubicación céntrica y bien comunicada, pero la ciudad ofrece múltiples alternativas según tus prioridades de viaje. En esta guía exploraremos los mejores barrios para hospedarse en Guadalajara.

Desde barrios bohemios hasta zonas residenciales exclusivas, cada colonia tiene características únicas que se adaptan a diferentes estilos de viajero. Si planeas visitar la ciudad y necesitas conectar con otros destinos, considera opciones como Guadalajara a Monterrey para aprovechar la excelente conectividad del segundo aeropuerto más importante del país.

Centro Histórico: cultura e historia a cada paso

El casco antiguo de Guadalajara está repleto de edificios históricos, incluida la espectacular catedral que domina el horizonte. Esta zona concentra los principales atractivos turísticos en un radio caminable, lo que la convierte en la opción ideal para quienes visitan la ciudad por primera vez.

Las principales atracciones culturales en el centro incluyen la Plaza de Armas, la Catedral de Guadalajara, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el Palacio de Gobierno de Jalisco, el Mercado Libertad y la Rotonda Jaliscienses Ilustres. La oferta hotelera es amplia, desde opciones económicas hasta hoteles boutique con carácter histórico. Sin embargo, es importante tomar precauciones durante la noche, por lo que se recomienda disfrutar del centro de día y regresar al hotel en taxi o apps de transporte si sales tarde.

Ventajas del Centro Histórico:

Cercanía inmediata a museos, teatros y plazas emblemáticas

Amplia variedad de restaurantes con comida regional

Excelente conectividad con transporte público

Ambiente vibrante durante el día con mariachis y eventos culturales

Opciones de hospedaje para todos los presupuestos.

Chapultepec: vida nocturna y ambiente bohemio

Chapultepec es perfecta para disfrutar de bares, restaurantes y vida nocturna. Esta zona, también conocida como la Zona Rosa de Guadalajara, se ha convertido en el epicentro del entretenimiento nocturno y la escena gastronómica contemporánea de la ciudad.

Avenida Chapultepec es hogar de varios bares y quizás la mayor área de vida nocturna en Guadalajara. La colonia combina arquitectura tradicional con propuestas modernas, creando un ambiente ecléctico que atrae tanto a locales como a visitantes. Donde alojarse en Guadalajara para turistas que buscan ambiente juvenil encuentra aquí su respuesta perfecta.

Durante el día, la avenida principal se transforma en un corredor tranquilo con cafeterías de especialidad y galerías de arte. El barrio de Chapultepec se caracteriza por ser un área muy activa, cultural, animada y muy bien ubicada, con tiendas de diseñadores mexicanos, galerías de arte, el Museo de las Artes de Guadalajara, variedad de restaurantes y bares con cocina internacional.

Providencia: exclusividad y tranquilidad

Providencia es ideal para hospedarte si buscas una zona tranquila, segura y sofisticada, caracterizada por sus elegantes residencias, parques arbolados y cafés de autor. Este barrio representa la opción premium para quienes priorizan comodidad y seguridad sin renunciar a la cercanía con servicios de primer nivel.

Providencia es perfecta para quienes quieren un ambiente más residencial y relajado, sin renunciar a la comodidad de estar cerca de centros comerciales y de ocio, siendo una de las zonas preferidas por viajeros de negocios y familias. Las mejores colonias para quedarse en Guadalajara incluyen esta área por su ambiente selecto y sus restaurantes gourmet.

Características destacadas de Providencia:

Ambiente residencial con calles arboladas y bien mantenidas

Proximidad al Parque Colomos para actividades al aire libre

Centros comerciales de alto nivel como Punto Sao Paulo

Restaurantes gourmet y cafés de especialidad

Excelentes índices de seguridad según reportes locales.

Zapopan: tradición y modernidad en equilibrio

Zapopan es la mejor elección para las familias que visitan Guadalajara, ofreciendo un ambiente tranquilo y seguro, ideal para quienes viajan con niños. Este municipio conurbado combina atractivos religiosos históricos con desarrollos comerciales modernos, creando una experiencia diversa para los visitantes.

Uno de los aspectos más destacados de la estancia en Zapopan es visitar la impresionante Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, un importante centro de peregrinación que atrae a millones de visitantes cada año. La zona también cuenta con desarrollos modernos como Andares, que ofrece opciones de hospedaje de lujo y entretenimiento de primer nivel.

Colonia Americana: el barrio más cool de la ciudad

La Colonia Americana fue nombrada en 2022 como uno de los barrios más cool del mundo por la revista Time Out. Esta distinción internacional refleja la transformación de la zona en un polo cultural y gastronómico que atrae a viajeros que buscan experiencias auténticas y contemporáneas.

El área destaca por su arquitectura ecléctica, sus cafés de especialidad, su vida nocturna alternativa y sus espacios culturales, con restaurantes contemporáneos, bares con terraza, librerías independientes, galerías de arte y tiendas de diseño local. La zona es especialmente popular entre nómadas digitales y viajeros jóvenes que aprecian el equilibrio entre tradición y modernidad.

La Colonia Americana es el barrio más caminable de Guadalajara, con toneladas de restaurantes, cafés, bares y cafeterías, además de ser prácticamente plano sin preocupaciones por colinas. Esta característica la convierte en una excelente base para explorar la ciudad a pie.

Por qué elegir la Colonia Americana:

Arquitectura de principios del siglo XX con influencia europea

Escena gastronómica innovadora con propuestas locales

Galerías de arte independientes y espacios culturales

Ambiente seguro y caminable durante el día y la noche

Proximidad a la Glorieta Minerva y principales avenidas.

Conectividad desde el aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla se ubica a 16 kilómetros al sur del centro de la ciudad, siendo el tercero más transitado del país. Todas las zonas hoteleras principales son accesibles desde el aeropuerto mediante diversas opciones de transporte.

Guadalajara cuenta con una gran flota de taxis equipados con taxímetro, con tarifas divididas en diurnas (06:00 a 22:00) y nocturnas (22:01 a 05:59). Las aplicaciones de transporte privado también operan con normalidad en todas las zonas.

Transporte público hacia las zonas hoteleras

Guadalajara cuenta con un sistema de transporte público eficiente que consiste en un sistema de tren ligero de 3 líneas (SITEUR), una red de autobuses de tránsito rápido, varias líneas tradicionales de autobuses, taxis y coches de alquiler. Esto facilita el desplazamiento entre las diferentes zonas recomendadas para hospedaje en Guadalajara y los principales atractivos turísticos.

Consideraciones de seguridad por zona

Basándonos en datos de la Plataforma de Seguridad del IIEG de Jalisco, existen colonias con menores índices delictivos en la ciudad. Esta información es valiosa para tomar decisiones informadas sobre dónde alojarse en Guadalajara para turistas que priorizan la seguridad.

La zona del Country Club destaca por su bajísima incidencia criminal. Otras áreas con excelentes indicadores incluyen Chapalita, conocida como la “Ciudad Jardín”, y Jardines de Providencia. Para hospedarse lo mejor es apostar por barrios consolidados y turísticos como Centro, Chapultepec, Minerva, Providencia, Tlaquepaque, Zapopan o Colonia Americana.

Tu próxima aventura comienza aquí

Guadalajara ofrece opciones de hospedaje para cada tipo de viajero, desde el explorador cultural que prefiere el Centro Histórico hasta el visitante que busca exclusividad en Providencia. La clave está en identificar tus prioridades: proximidad a atracciones, vida nocturna, tranquilidad familiar o ambiente cosmopolita. Con la excelente conectividad del aeropuerto y el eficiente sistema de transporte público, cualquier zona que elijas te permitirá descubrir los encantos de la Perla Tapatía.

Los mejores barrios para hospedarse en Guadalajara están listos para recibirte con la calidez característica de Jalisco, ofreciendo experiencias memorables que van desde la tradición del mariachi hasta la innovación gastronómica contemporánea.