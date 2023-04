Galardonan Premios Platino la calidad del cine y la televisión en Iberoamérica

Publicidad - LB2 -

La película “Argentina, 1985” y el actor de Hollywood Benicio del Toro fueron reconocidos en la ceremonia que tuvo lugar en Madrid.

Estados Unidos (VOA) – Numerosas estrellas del cine y la televisión se dieron cita este fin de semana en la X edición de los Premios Platino, que se celebraron en Madrid, España, y que buscan galardonar las mejores producciones de cine y televisión que se hace en Iberoamérica.

El largometraje “Argentina, 1985”, protagonizado por Ricardo Darín y dirigido por Santiago Mitre, fue el gran vencedor de la noche al llevarse 5 estatuillas, entre ellas el de mejor película.

Darín, que también funge de productor para este filme, se mostró feliz por el hecho de que “por fin” se lleve a cabo una ceremonia de este tipo, en la que se pone de manifiesto “la calidad de los productos audiovisuales que se hace en todos los países de habla hispana”.

“Hay muchos colegas de muchas partes del mundo que nos reunimos acá y es muy lindo eso porque nos damos cuenta de que no estamos tan lejos, estamos bien cerca”, dijo el actor argentino sobre estos galardones.

En su opinión, este tipo de encuentro “supone una especie de estímulo” para las próximas generaciones de cineastas para que sigan “produciendo películas en español”.

“Argentina, 1985” se estrenó el 3 de septiembre y desde entonces ha recibido varios reconocimientos, entre ellos, la nominación al premio Óscar en la categoría de mejor película internacional y el premio Goya a mejor película iberoamericana y Globo de Oro a mejor película internacional.

La ceremonia estuvo organizada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) y son considerados por la crítica como los galardones de mayor relevancia de la industria audiovisual en Iberoamérica.

La noche, por supuesto, también sirvió para reivindicar el papel de los actores, productores, guionistas y directores que están llevando a cabo producciones de cine y televisión de gran calidad.

El emotivo discurso de Benicio del Toro

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la entrega del Premio Platino de Honor al puertorriqueño Benicio del Toro, que fue homenajeado por su dilatada trayectoria de más de 35 años.

La estrella de Hollywood defendió que la creación de estos premios “es algo sensacional” y que “es un honor para cualquiera que tenga el ADN que compartimos todos nosotros, que somos iberoamericanos”.

Durante su discurso habló de las dificultades que tuvo en sus inicios en Hollywood a causa de sus raíces latinoamericanas. Recordó que un director, en una audición, le propuso que se cambiara de nombre a uno que sonará mucho más anglosajón, pero él se negó en rotundo.

También, relató que en otra ocasión se le acercó un fotógrafo profesional para hacerle otra propuesta. “Él se ofreció a conectarme con un médico que me podría agrandar un poco más los ojos si yo quería”, dijo.

Por todo eso, dijo, “empezaron a surgir las dudas” sobre si realmente un actor de minoría étnica podría tener las mismas oportunidades que otros en Hollywood. “Estaría mintiendo si dijera que era el sistema el único el que sembraba las dudas porque, incluso, cuando conseguía un trabajo pequeño, algunos amigos míos latinos me preguntaban si no me preocupaba que me encasillaran con un latino”, explicaba.

En realidad, explicaba del Toro, lo que sus amigos querían decir es que “los buenos papeles no van para los latinos”. “En parte tenía razón, porque en la mayoría de las historias no se profundiza en los personajes que representan las minorías y por eso no faltan los estereotipos”, agregó convencido de que “aunque las cosas han cambiado un poco, todavía hoy existe ese problema”.

Por eso, el actor insistió en la necesidad de “humanizar” a los personajes estereotipados en las películas y series de televisión, algo que, según él, ha estado luchando desde los inicios de su carrera como actor, cuando tuvo que interpretar a personajes latinos en producciones de Hollywood.

“Lo que me preocupaba no era encasillarme como actor latino, sino interpretar personajes que no tuvieran matices, como si todos fueran iguales y no poder con los estereotipos. Entonces, decidí que si tenía que interpretar los estereotipos lo que intentaba y sigo intentando es encontrar la humanidad y la complejidad de esos personajes”, aseguró.

Unos premios muy diversos

Esa diversidad cultural de la que tanto habló Benicio del Toro también se ejemplificó con la variedad de premiados durante la ceremonia. La película española “As bestas” se llevó cuatro premios Platino, al mejor director (Rodrigo Sorogoyen), al mejor actor de reparto (Luiz Zahera), al mejor montaje y al mejor sonido.

Laia Costa, Susi Sánchez y “Competencia Oficial”, protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, también fueron reconocidos durante la noche.

Con todo, muchos de los nominados e invitados que acudieron a la noche del cine iberoamericano coincidieron al señalar la gran calidad que hay en las producciones audiovisuales y que eso se pueda exhibir públicamente.

“Estoy sumamente agradecido con los Platino porque esto es lo que necesitamos, somos una cantidad de territorios, somos millones de personas que hablamos el mismo idioma y no puede ser que no sepamos quién está al otro lado de la frontera, quién está filmando qué. Y creo que los Platino son una gran plataforma de unificación para el talento hispanoamericano», zanjó.

