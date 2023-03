Falsa Noticia sobre fallecimiento de Lucha Villa

La Grandota de Camargo se encuentra en su rancho en San Luis Potosí.



Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Luz Elena Ruiz Bejarano, mejor conocida como Lucha Villa, una de las exponentes más importantes de la música vernácula mexicana, fue reportada por algunos medios como fallecida la noche del 27 de marzo.

Sin embargo, hemos podido comprobar que, nuevamente, prensa sensacionalista se hace de temas de alto impacto para generar tráfico a sus sitios.

Fue el periodista Caleb Ordóñez Talavera, colaborador editorial de Expansión, quien luego de manifestar sus condolencias en Twitter, llama a la familia y desmiente la información, asegurando que Damiana Villa, sobrina de la cantante, afirma que su tía, la Grandota de Camargo, se encuentra bien.

Lucha Villa, es conocida por su extraordinaria voz que la llevó a ser reconocida a nivel internacional. Se retiró profesionalmente en 1997 luego de un procedimiento estético fallido, generando diversos problemas de salud lo que provocó su retiro anticipado de los escenarios.

Me comuniqué con la sobrina de Lucha Villa, @Damiana_Villa (que se nota es una GRAN persona) quien afortunadamente me confirmó que su tía está bien. Fueron falsos los chismes (aunque me aseguraban que era confirmado) de la muerte de nuestra amada Lucha Villa.

