febrero 16, 2026 | 16:40
Inicio

Los Analistas 125 | Juicio Político a Grecia Quiroz

ADN TV

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
En Los Analistas de este lunes 16 de febrero:

⚖️ Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, denuncia intento de juicio político y acusa que buscan frenar el movimiento surgido tras el asesinato del exalcalde de Uruapan.

🕳️ Chihuahua figura entre los estados con más fosas clandestinas, según registros de organizaciones civiles. En Casas Grandes localizaron más de 38 fosas recientes con al menos 81 cuerpos.

⚰️ La Fiscalía anuncia revisión legal tras la liberación del dueño del crematorio Plenitud, donde fueron localizados 386 cuerpos. Presentarán recursos contra el amparo federal.

🇺🇸 La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba la SAVE America Act, que exigiría prueba documental de ciudadanía para votar.

📉 Gobierno estatal reporta la cifra más baja de delitos de alto impacto en nueve años.

🛣️ Municipio atiende los baches señalados por el PAN tras pago millonario de predial.

🗳️ Cruz Pérez Cuéllar afirma que Morena está fuerte rumbo a 2027 y ve natural la competencia interna.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
