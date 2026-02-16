Los Analistas 125 | Juicio Político a Grecia Quiroz

En Los Analistas de este lunes 16 de febrero:

⚖️ Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, denuncia intento de juicio político y acusa que buscan frenar el movimiento surgido tras el asesinato del exalcalde de Uruapan.

🕳️ Chihuahua figura entre los estados con más fosas clandestinas, según registros de organizaciones civiles. En Casas Grandes localizaron más de 38 fosas recientes con al menos 81 cuerpos.

⚰️ La Fiscalía anuncia revisión legal tras la liberación del dueño del crematorio Plenitud, donde fueron localizados 386 cuerpos. Presentarán recursos contra el amparo federal.

🇺🇸 La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba la SAVE America Act, que exigiría prueba documental de ciudadanía para votar.

📉 Gobierno estatal reporta la cifra más baja de delitos de alto impacto en nueve años.

🛣️ Municipio atiende los baches señalados por el PAN tras pago millonario de predial.

🗳️ Cruz Pérez Cuéllar afirma que Morena está fuerte rumbo a 2027 y ve natural la competencia interna.