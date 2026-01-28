Los Analistas 112 | TRUMP: ¿Posible Deterioro Neurológico?

Publicidad - LB2 -

📡 En Los Analistas (28 de enero de 2026), David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez comentan los temas clave que marcan la agenda nacional e internacional:

🧠 ¿Donald Trump tiene deterioro neurológico? El médico Héctor L. Frisbie señala indicios de demencia frontotemporal basados en conductas públicas del expresidente de EE.UU. ¿Podría afectar su capacidad política? Un análisis médico que desata debate.

📈 Sheinbaum presume que México exportó más de lo que importó en 2025. Destaca el T-MEC, la industria electrónica y el nearshoring como claves del crecimiento económico.

🚆 Defiende a maquinistas tras el accidente del Tren Interoceánico. Aunque la FGR atribuyó el descarrilamiento a exceso de velocidad, Sheinbaum pide esperar certificación internacional antes de reanudar el servicio de pasajeros.

🚔 Trasladan a 380 internas al nuevo Cereso Femenil en Juárez. Amplio operativo de seguridad con Ejército, Guardia Nacional y helicópteros. Vialidades cerradas y tensión en la zona.

🤝 Gobierno del Estado se reúne con empresarios para definir inversiones clave en Juárez. Analizan uso del Impuesto Sobre Nómina y proyectos prioritarios.

👩‍💼 “Mujeres que transforman”: Isela Molina llama al liderazgo femenino. La presidenta de CANACINTRA advierte sobre desempleo, corrupción y deterioro urbano. Pide no normalizar el rezago.

🏗️ Cruz Pérez Cuéllar lanza crítica: “Torre Centinela no sirve a los juarenses”. Propone usar esos recursos en infraestructura vial. “¿Una torre o 12 distribuidores viales?”, pregunta el alcalde.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

