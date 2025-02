A partir del 28 de febrero el MAHCH la exposición “Hogar Dulce Hogar”

Publicidad - LB2 -

A partir del viernes 28 de febrero y durante tres semanas, en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal se llevará a cabo la exposición “Hogar Dulce Hogar”.

Ciudad Juárez, Chih .- La artista juarense Paloma Vianey, quien radica en Estados Unidos, invita a todos los fronterizos para que acudan a ver su obra, en la cual resaltó, ha trabajado desde hace varios años.

- Publicidad - HP1

“Yo vivo en Washington, pero cada que visito Juárez tomo fotos de la ciudad y las convierto en pinturas, tratando de cambiar la imagen desde una perspectiva de resiliencia en vez de la que se tiene en todo el mundo”, resaltó.

Dijo que en el evento inaugural, que se va a llevar a cabo el próximo día 28 a las 7:00 de la tarde, se regalarán postales, refrigerios y habrá mariachi, toda la comunidad juarense está invitada a esta exposición que durará tres semanas.

“Mis pinturas retratan distintos paisajes urbanos y edificios de Ciudad Juárez, todas son al óleo”, resaltó.

“Yo he expuesto mi arte en distintos estados, incluso ahora los he mostrado en España y me da mucho orgullo regresar mi obra a Ciudad Juárez, espero y esta sea la primera de muchas oportunidades de exponer mi obra”, mencionó.

El acceso al evento será gratis, ya que la joven expresó que su meta como artista es el de dar arte y cultura accesible a los ciudadanos.

“Los invito a que visiten mis redes sociales, me pueden encontrar como PalomaVianey.com donde podrán encontrar más información sobre la exposición”, agregó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.