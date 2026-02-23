Exportaciones Récord

Publicidad - LB2 -

Buenas noticias en el sector empresarial.

Esta semana el INEGI cerró con el reporte de exportaciones, en el que nos dice que en 2025 la aduana de Juárez cerró con un récord de exportaciones carreteras.

La información que le traigo, son números que nos proporciona, Marcelo Vázquez Tovar,

Delegado regional de ANIERM. (Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana)

Marcelo nos dice que a pesar de la crisis maquiladora y de los aranceles, Juárez aumentó sus envíos por carretera en casi 50% en el 2025.

Comenta que a pesar de la crisis de empleo en la vida maquiladora, en ese año las exportaciones que cruzaron por los cuatro cruces fronterizos de esta ciudad ascendieron a 113,121.9 millones de dólares, es una cifra histórica.

Esa cifra es un 45% más que los 77,813.8 millones de dólares que se exportaron en todo el 2024.

¿Qué hizo detonar la exportación así, y por qué están creciendo tanto las exportaciones a pesar de la crisis de empleo maquilador?

El especialista nos dice:

“Por un lado hay mucha automatización, y por otro lado los bienes exportados necesitan menos mano de obra.

La electrónica que estamos exportando se hace cada vez más automatizada y es de alto valor, por eso se dispararon las exportaciones.

Y las operaciones que son más manuales, son las que están dejando de crecer en Juárez para crecer en otros lados.”

Y añade:

“IA y autos eléctricos impulsan exportaciones de Juárez a récord histórico*

Cómo información alterna, sabemos que:

Las exportaciones de Juárez fueron impulsadas por las máquinas y unidades de procesamiento de datos, los instrumentos y aparatos utilizados en las ciencias Médicas y los Alambres y cables electrónicos.

Estos tres sectores han venido creciendo a un ritmo muy acelerado, sobre todo las máquinas para el procesamiento de datos, que subió de 22 mil millones de dólares a más de 47 mil millones de dólares.

Según informes de expertos, esto obedece en gran parte a la gran demanda adicional de servidores y equipo que está demandando la inteligencia artificial.

Estos mismos medios especializados nos dicen que la demanda de cables para autos eléctricos es lo que más está aumentando y eso tuvo un impacto en las exportaciones de Juárez.

Marcelo en cada rueda de prensa a la que convoca, insiste en que se necesita reconvertir el esquema educativo de Juárez, porque ya no se va a necesitar mano de obra básica, sino mente de obra bien tecnificada y capacitada.

Vamos a ver cómo se desarrolla este tema durante lo que resta del mes y podremos entonces advertir una tendencia.

Por lo pronto el tema obligado es el operativo del ejército mexicano donde es abatido El Mencho, el criminal más buscado. Líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

Autoridades mexicanas confirmaron que la localización y captura de Nemesio Oseguera Cervantes contó con cooperación e intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos, integrada a los trabajos del Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía.

El enfrentamiento ocurrió en Tapalpa, Jalisco, con participación de Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

El grupo armado respondió con armamento de alto poder; en el sitio fueron asegurados vehículos blindados y lanzacohetes.

Las reacciones por el incidente han sido violencia extrema. Incendios, bloqueos, balaceras. Un avión incendiado en el aeropuerto de Guadalajara.

Al menos diez estados de la República están en alerta roja.

Al parecer, la presidenta Sheinbaum en su carácter de comandanta suprema de las fuerzas armadas de México, se faja los pantalones y enfrenta el primer operativo de gran calado contra el narco imperio mexicano.

