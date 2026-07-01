El Grito que México le Regaló al Mundo

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Hoy, por razones obvias, el tema de temas es el fútbol. Sobe todo porque México ha tenido un campeonato mundial como nunca antes. Qué magníficos resultados. Como hayan sido. Esta participación ha sido histórica.

Obliga entonces, en este espacio, hablar de fútbol y lo que los mexicanos hemos aportado a ese deporte.

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Cuando se habla de aportaciones de México al mundo, normalmente aparecen las mismas respuestas, las de siempre.

México ha aportado al mundo el maíz. El chocolate. La vainilla. La televisión a color. Incluso los mundiales de fútbol de 1970 y 1986.

Sin embargo, existe una contribución mexicana que millones de personas escuchan cada semana y que pocas veces recibe reconocimiento que merece.

Me refiero al famoso grito de: ¡¡¡GOOOOOOL!!!

Ese grito interminable que parece desafiar las leyes de la respiración humana y que hoy forma parte del paisaje sonoro del fútbol mundial.

Muchos creen que siempre existió tal como lo conocemos. No es así.

El gol se celebraba desde mucho antes en distintas partes del mundo, por supuesto. Lo que cambió fue la manera de narrarlo. La diferencia entre informar y emocionar. Entre describir una jugada y convertirla en una experiencia colectiva.

Ahí aparece la escuela mexicana de narración deportiva.

Durante buena parte del siglo XX, los cronistas deportivos cumplían una función relativamente sencilla: relatar lo que ocurría en la cancha. Eran observadores. Testigos. Informadores.

Pero en México sucedió algo distinto.

Narradores como Ángel Fernández, Fernando Marcos y Paco Malgesto transformaron la transmisión en un espectáculo propio.

El partido seguía siendo importante, pero la narración comenzó a tener personalidad, dramatismo y emoción.

La voz dejó de ser un accesorio para convertirse en parte fundamental del evento.

Particularmente Ángel Fernández entendió algo que muchos comunicadores aún no comprenden: las personas no sólo consumen información; consumen emociones.

Por eso su narración era apasionada. Épica. Teatral. Algunas veces exagerada. Pero inolvidable.

El famoso grito de gol dejó de ser una simple palabra para convertirse en una celebración compartida entre millones de personas. Ya no era únicamente el anuncio de una anotación. Era la explosión emocional de una afición completa condensada en una sola exhalación.

Y como ocurre con las buenas ideas, terminó cruzando fronteras.

La influencia de los narradores mexicanos comenzó a sentirse en toda América Latina. Poco a poco aparecieron estilos similares en otros países. El narrador dejó de limitarse a contar lo que pasaba y comenzó a construir atmósferas, personajes, expectativas y memorias colectivas.

México ayudó a crear al narrador-espectáculo.

Hoy resulta normal escuchar transmisiones cargadas de emoción, frases memorables, apodos ingeniosos y celebraciones interminables. Tan normal que olvidamos que alguien tuvo que inventar esa forma de hacerlo.

Y buena parte de esa innovación nació en este lado de la frontera.

Es curioso. Muchas veces los mexicanos tenemos la costumbre de minimizar nuestras propias aportaciones. Admiramos lo extranjero mientras ignoramos aquello que salió de nuestra propia cultura. Sin embargo, la historia demuestra que México no sólo exporta productos o tradiciones; también exporta formas de comunicar.

La próxima vez que escuche un partido de fútbol y el narrador sostenga un “goooooool” durante varios segundos, recuerde que detrás de ese sonido existe una pequeña huella mexicana.

Tal vez no aparezca en los libros de historia universal.

Tal vez no genere debates académicos.

Pero logró algo que pocas expresiones culturales consiguen: instalarse en el vocabulario emocional de millones de personas alrededor del planeta.

No está nada mal para una sola palabra.

O mejor dicho, para una palabra que los mexicanos aprendimos a convertir en espectáculo.

El Meollo del Asunto

Daniel Valles Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana. Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.