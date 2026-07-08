Confianza, inversiones, caminos distintos.

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Los economistas suelen decir que la confianza es el combustible invisible de la economía. No se ve, no se toca y no aparece en los aparadores de las tiendas, pero cuando comienza a faltar, todo el sistema lo resiente.

La semana pasada se conoció que el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), acumuló dieciocho meses consecutivos de deterioro anual. La noticia pasó relativamente desapercibida, pero debería preocuparnos más que muchos discursos políticos. Cuando los ciudadanos creen menos en el futuro económico del país, consumen menos, invierten menos y toman menos riesgos.

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Las cifras muestran algo particularmente revelador: la percepción más negativa no está en la economía familiar inmediata, sino en las expectativas sobre el futuro de México. Los hogares todavía hacen esfuerzos para mantenerse a flote, pero cada vez menos personas creen que el país vaya por buen camino.

Y mientras los consumidores expresan dudas, las empresas toman decisiones.

Toyota anunció una inversión de tres mil millones de dólares para ampliar su complejo manufacturero de San Antonio, Texas. La operación incluye el traslado gradual de parte de la producción de la camioneta Tacoma que actualmente se realiza en Tijuana. La inversión generará aproximadamente dos mil empleos y aumentará significativamente la capacidad productiva de la planta texana.

Conviene aclarar algo. No se trata de una retirada total de México. Toyota mantendrá operaciones en el país y continuará produciendo la Tacoma en Guanajuato. Sin embargo, el movimiento tiene un enorme valor simbólico y económico.

¿Por qué?

Porque ocurre apenas días después de que la administración Trump anunciara que no renovará el T-MEC bajo las condiciones actuales y que impulsará revisiones periódicas del acuerdo comercial. Para cualquier empresa que planea inversiones de miles de millones de dólares a diez o veinte años, la incertidumbre es un factor que pesa tanto como los costos laborales o los incentivos fiscales.

Las cadenas de suministro automotrices no se construyen para la próxima elección. Se construyen para décadas. Y cuando las reglas del juego parecen menos claras, las empresas buscan reducir riesgos.

Texas ofreció incentivos económicos. Washington ofreció una política de aranceles orientada a favorecer la manufactura nacional. El mercado estadounidense sigue siendo el más atractivo para las camionetas pickup. Toyota simplemente respondió a los incentivos existentes.

Aquí aparece la conexión con la confianza del consumidor.

Muchos analizan ambos acontecimientos como si fueran temas distintos. No lo son.

La familia que duda sobre el futuro posterga la compra de un automóvil. La empresa que duda sobre el futuro de un acuerdo comercial posterga o relocaliza una inversión. En ambos casos hablamos de confianza.

La confianza es una forma de capital.

Cuando existe, se compran casas, se abren negocios y se construyen fábricas. Cuando desaparece, las personas ahorran por precaución y las empresas buscan destinos que consideren más seguros.

Por supuesto, una sola decisión empresarial no define el futuro económico de México.

Tampoco una estadística mensual determina el destino de un país. Pero cuando ambos indicadores comienzan a señalar en la misma dirección, conviene prestar atención.

México sigue teniendo ventajas extraordinarias: ubicación geográfica privilegiada, experiencia manufacturera, integración logística con Estados Unidos y una fuerza laboral altamente especializada. Pero ninguna ventaja es eterna si la certidumbre se debilita.

La pregunta no es si Toyota seguirá produciendo vehículos en México. La pregunta es cuántas futuras inversiones podrían tomar otro rumbo si la incertidumbre se convierte en la nueva normalidad.

Porque las empresas pueden adaptarse a impuestos altos, a regulaciones complejas o incluso a ciclos económicos difíciles. Lo que rara vez toleran es no saber cuáles serán las reglas del juego mañana.

Y cuando la incertidumbre aumenta, la confianza disminuye. Eso lo está diciendo el consumidor mexicano. Y ahora también parecen estarlo diciendo algunas inversiones. Ahí está el Meollo del Asunto.

Daniel Valles Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana. Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.