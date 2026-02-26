Autopartes, maquilas y la factura del error.

Publicidad - LB2 -

La gran apuesta fallida del auto eléctrico y el golpe silencioso a México.

La industria automotriz es, sin exagerar, una de las más golpeadas de los últimos años, y México (uno de los principales fabricantes de autopartes del mundo, con Estados Unidos como su mercado natural) está pagando una factura que no diseñó, pero que sí absorbió.

Desde 2024, la industria automotriz norteamericana apostó más de 200 mil millones de dólares a una transición acelerada hacia el auto eléctrico. El discurso fue claro, casi mesiánico: la nueva ola industrial, el futuro del empleo, más de 250 mil nuevos trabajos y una derrama económica histórica.

El problema no fue la visión, el problema fue la soberbia del pronóstico. Se asumió un crecimiento agresivo, casi automático, sin entender al consumidor real, sin medir correctamente la competencia china y, sobre todo, sin aceptar que la demanda estaba artificialmente inflada por incentivos gubernamentales.

Sí, las ventas crecieron….pero no al ritmo prometido, no al ritmo vendido a inversionistas, gobiernos y proveedores.

El tercer trimestre de 2025 fue el espejismo final: las ventas subieron porque el comprador quería aprovechar el incentivo fiscal. El 30 de septiembre de 2025 ese incentivo caducó… y las ventas de autos eléctricos se desplomaron en casi más de la mitad. El mensaje fue brutal y evidente: el consumidor no estaba comprando el producto, estaba comprando el descuento.

Hoy el mercado lo confirma: la demanda no es orgánica. Casos sobran, fabricantes que aceleraron producción para cumplir reglas de incentivos y aun así no lograron sostener ventas. Capital atorado, líneas de producción subutilizadas, maquinaria depreciándose sin retorno. Plantas que fueron acondicionadas para eléctricos y hoy regresan, sin ceremonia, a motores de gasolina. Despidos. Ajustes. Marchas atrás que hace dos años eran “impensables”.

La caída no es local, es global. Europa lo resiente, norteamérica lo corrige; Asia lo capitaliza.

Y mientras tanto, las armadoras están haciendo lo que siempre hacen cuando el discurso falla: volverse pragmáticas. Apostar a híbridos, mantener motores de combustión, producir menos, más caro y con márgenes cada vez más delgados.

¿Y México? México está en medio del golpe. Nuestros fabricantes de autopartes y componentes viven hoy una desaceleración severa. En el peor de los casos, cierres. En la frontera, una parte enorme de las maquiladoras depende del sector automotriz. Es un pastel grande… pero cada vez más repartido, más competido y con márgenes asfixiados.

A esto súmale: aranceles, incertidumbre regulatoria, más de 20 marcas de autos chinos entrando agresivamente al mercado mexicano, una proveeduría nacional que ya era limitada… y ahora prácticamente excluida.

No es una cruzada ideológica contra el auto chino, es una realidad económica. El auto chino no deja valor en México, no fabrica aquí, no genera empleo aquí, no desarrolla proveeduría local.

Si hoy ya son contados los casos de PYMES mexicanas que venden directamente a una armadora tradicional, ¿qué se espera que le venda un industrial mexicano a una automotriz china que trae toda su cadena integrada desde Asia? NADA.

Este no es solo un problema de industria automotriz, es un problema de modelo industrial, de estrategia país y de visión de largo plazo. Si no se corrige el rumbo, 2026 no será un año de ajuste: será un año de consolidación de pérdidas.

Menos plantas, menos empleo industrial, menos integración nacional.

Y mientras otros países protegen, adaptan y redefinen su industria, nosotros seguimos reaccionando tarde, fragmentados y sin una narrativa clara de qué sí queremos producir, atraer y defender.

La transición energética no fracasó, lo que fracasó fue la fantasía de que el mercado se iba a comportar como el PowerPoint y México no puede darse el lujo de seguir pagando apuestas que no decidió… pero que sí está absorbiendo.

Thor Salayandia