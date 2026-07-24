Análisis del Impacto del IVA en la Población y la Inversión

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Un tema que es muy relevante es conocer el papel de la política tributaria en todos los países de América Latina. Por eso desde hace algunos años la OCDE, CEPAL, el CIAT y el BID publican las Estadísticas Tributarias de America Latina y el Caribe. Algunos de los temas que se presentan y que de alguna manera se tienen que superar es el peso tan fuerte que tiene la recaudación de los impuestos indirectos, particularmente el Impuesto al Valor Agregado, que se creó en México en los tiempos del Presidente José López Portillo y su Secretario de Hacienda era el Maestro David Ibarra. Ya estando aprobado el proyecto se retraso dos años, ya que en un acuerdo el Presidente le dijo al Maestro Ibarra que estaba pensando rajarse de lo del IVA, debido a que su asesor económico, Rafael Izquierdo le señalaba que iba a ser un impuesto inflacionario, cosa que se haría por única vez evidentemente, además de que decía JLP que no iba a ser un impuesto de él, si no del Maestro, el cual le contestó preguntándole quien hizo el Decreto de la Expropiación Petrolera, siendo diseñado por el Maestro Jesús Silva Herzog y eso convenció al presidente para la publicación para la creación del IVA.

Así en el año 2024 los impuestos sobre bienes y servicios significaron un 49.2% de los ingresos tributarios totales de America Latina, lo cual significaba la tercera parte de la OCDE siendo el IVA el mas relevante en la región, al significar casi el 30% de la recaudación tributaria total y el 6.2% del PIB en la región.

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Hasta 2024 los ingresos tributarios armonizados de 29 países de America Latina y el Caribe, resultaron los más relevantes, sin embargo, la pobreza de la región se mantuvo más allá de sus niveles previos a la pandemia, agregándoles el impacto de la inflación que reduce el poder adquisitivo de la población de menores ingresos. No olvidemos que la cuarta parte de la población regional de nuestro continente por lo menos, en promedio, vivía en condiciones de pobreza y cerca de un 10% en pobreza extrema.

Un tema que hay que tener presente es que en 2024 como señala el Informe en relación con el PIB, los porcentajes más elevados de la región fueron los de Brasil con el 33.7%, Barbados y Jamaica, el resto de los países de la región presentaron indicadores menores al promedio de la OCDE que fueron del 34% en 2024. Hay que destacar a países como Argentina con el 27.6%, Uruguay país pequeño del sur de America Latina con el 27.3%, Chile con el 20.5%, México con el 18.3%, Paraguay un país pequeño pero armónico con el 15.8%, etc.

En otra parte que tiene que ver con la recaudación tributaria como proporción del PIB hasta 2024, en 15 países presentaron un incremento de su recaudación tributaria como proporción del PIB. Viendo la serie de los ingresos tributarios, desde 1990 a 2024 destacaron, Argentina con el 27.6%, Brasil con el 33.7%, Chile con el 20.5%, Colombia con el 19.9% y México con el 27.6% del PIB.

Al respecto considero que el peso recaudatorio del IVA, es un buen impuesto indirecto, solo tiene el defecto su regresividad, ya que grava igual a las personas con menores recursos que a las que ganan más, lo cual significa que pesa más sobre la población mas necesitada.

Recuerdo al respecto dos textos que publicamos en el Economista Mexicano la Maestra Ifigenia Martínez y quien este escribe, destacando el efecto regresivo y por tanto, para no debilitar la inversión productiva con los impuestos directos, y eliminar algunos elementos de lo regresivo del mismo en favor de la población de menores ingresos.

David Colmenares Páramo Ex Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978. Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.