Tienda latina en Los Ángeles convirtió a alguien en multimillonario y recibió millonaria sorpresa

Publicidad - LB2 -

Las Palmitas Mini Mart fue el lugar donde se vendió el boleto ganador del histórico premio de más de mil millones de dólares de la lotería Powerball.

Estados Unidos (VOA) – Si hoy ganaras un millón de dólares, ¿qué sueños cumplirías con esa inesperada fortuna? “Yo creo que me infarto de la impresión y si no me infarto, repartirlo entre mis seres queridos. Comprar algunos bienes raíces”, dijo René Hernandez, trabajador de una tienda en el centro de Los Ángeles.

- Publicidad - HP1

“Pues me voy a México y compro una casa. Pongo un negocio o algo y no trabajo para nadie”, dijo Julián, que también trabaja en la zona.

Esa fue la realidad de una familia salvadoreña dueña de una modesta tienda ubicada en el centro de Los Ángeles. Las Palmitas Mini Mart fue el lugar donde se vendió el boleto ganador del histórico premio de más de 1.000 millones de dólares de la lotería Powerball. María Leticia Menjivar, dueña de la tienda, ha estado al frente del negocio durante siete años y el 20 de julio pasado, la suerte les sonrió al vender este boleto ganador.

“Tengo que decir que creo que es latino», dijo Nabor Herrera, gerente y esposo de Menjivar, sobre el ganador del premio mayor.

“Tengo que decir que creo que es latino», dijo Nabor Herrera, gerente y esposo de Menjivar, sobre el ganador del premio mayor.

Aunque Menjivar y su familia no ganaron los más de 1.000 millones de dólares, como la tienda que vendió el boleto, también recibieron una bonificación de un millón de dólares. Los clientes y vecinos han elogiado a la familia por su amabilidad y excelente servicio en el negocio.

“Es de clase sencilla, muy amable y sus hijas también. Muy amable con nosotros. En su negocio siempre con una sonrisa en la boca. Te ofrecen café, te ofrecen de todo”, dijo Hernandez.

Sobre la comunidad

La tienda Las Palmitas Mini Mart se encuentra en el distrito de la moda de Los Ángeles, una zona conocida por ser un centro de la industria de la moda, y a escasas cuadras de Skid Row, una zona de Los Ángeles que contiene una de las mayores poblaciones estables de indigentes de EEUU.

Este vecindario, de población mayoritariamente hispana, es conocido como “los callejones” y se especializa en la venta al por mayor y cuenta con más de 4.000 negocios mayoristas y minoristas independientes, según la organización LA Fashion District Business Improvement District (BID).

Los dueños de la tienda tienen el firme deseo de que su premio tenga un impacto positivo en la comunidad a la que sirven.

“Tengo que hacer una tienda más grande, más artículos, buen servicio para la gente. Eso es lo mío ahora», agregó Herrera.

Por ahora, la tienda latina y su familia siguen atendiendo a sus clientes con la misma amabilidad y hospitalidad que los caracteriza, mientras la comunidad celebra la fortuna que ha llegado a su vecindario.

El ganador del premio mayor

Si bien, una mujer se presentó en la tienda recientemente afirmando ser la ganadora de los $1.000 millones del Powerball, la identidad del verdadero ganador aún no se ha dado a conocer públicamente.

Carolyn Becker, portavoz de la Lotería de California, ha declarado que no se sabrá quién es el ganador hasta que esa persona se presente y reclame su premio. El afortunado ganador tiene hasta un año para hacerlo y deberá pasar por un proceso de verificación para asegurarse de que es el legítimo ganador.

El consejo brindado por California Lottery a los futuros ganadores de premios monetarios es de vital importancia: comunicarse con profesionales como un abogado, un contador, un planificador financiero y un asesor de inversiones. Estos expertos ayudarán a manejar adecuadamente los nuevos activos y asegurarse de que el premio sea administrado de manera responsable y segura para garantizar un futuro financiero sólido.

“Cuando te toca, te toca. Esa vez yo pasé por allá, por la carretera y mire el premio de 900 millones y dije me voy a comprar un boleto y no me lo compré. Fíjate y andaba la suerte en Los Ángeles y ahorita fíjate dónde ando. Son cosas que cuando te toca te toca, y cuando no te toca ni aunque te pongas,” concluyó Julián.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.