Recuerdan a víctimas LGBTQ 50 años después de incendio provocado en Nueva Orleans

Publicidad - LB2 -

En medio de las guerras culturales en curso sobre los derechos LGBTQ, la ciudad de Nueva Orleans, Louisiana, está redescubriendo la historia de un mortal incendio provocado que tuvo lugar hace 50 años.



Estados Unidos (VOA) – El ataque se olvidó en gran medida en parte porque ocurrió en un bar gay local, pero los eventos conmemorativos que se llevan a cabo en la ciudad sureña, así como los eventos virtuales abiertos al público como este organizado entre el Proyecto de Archivos LGBT+ de Louisiana y el Museo LGBTQ+ estadounidense, están presentando a una nueva generación la tragedia y sus víctimas.

- Publicidad - HP1

Ricky Everett fue uno de los sobrevivientes del incendio del 24 de junio de 1973.

“Llevaba mucho dolor durante mucho tiempo”, dijo a la VOA. “Vi a tanta gente, mis amigos, quemarse vivos esa noche. Y durante décadas no pudimos hablar de eso”.

Antes de los eventos de ese domingo en 1973, Everett asistió a los servicios en la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que fue una de las primeras comunidades cristianas pro-LGBTQ. Él y otros feligreses luego se dirigieron al UpStairs Lounge en Iberville Street en el Barrio Francés de Nueva Orleans para tomar una cerveza.

“Era un lugar realmente agradable, limpio y amigable”, recordó. “Había gente de todos los ámbitos de la vida. Profesionales como médicos y abogados hasta personas que tienen un momento un poco más difícil. Negros, blancos. Gays, lesbianas, heterosexuales y parejas heterosexuales también”.

“Todos se llevaban bien”, agregó. “La gente vino al UpStairs Lounge para reír juntos, bailar juntos, cantar juntos. Fue especial.

Esa noche fue animada en el bar del segundo piso gracias a una cerveza especial de fin de semana. A las 7:56 p. m., el cantinero Buddy Rasmussen escuchó un timbre que generalmente significaba que un taxi estaba esperando abajo. Rasmussen envió a un cliente habitual a comprobarlo y, cuando se abrió la puerta, las llamas se dispararon por el hueco de la escalera hasta el bar abarrotado.

“Estaba en una mesa con mis amigos cuando, de repente, vi un resplandor brillante atravesar la habitación”, dijo Everett a la VOA. “Fue un caos, pero simplemente me congelé”.

Rasmussen saltó por encima de la barra y tiró de Everett por el brazo. Gritó a la gente que lo siguiera a través de una salida trasera al techo donde podrían cruzar al siguiente edificio.

Sin embargo, cuando Everett vio que uno de sus amigos no estaba con ellos, dice que volvió corriendo.

“Había decenas de personas que no salían con nosotros, pero cuando entré nuevamente al bar, no había movimiento. No hay sonido”, dijo Everett. “Solo llamas arremolinándose por todas partes”.

“Debería haber sido una de las personas que murieron allí esa noche”, dijo. “Pero Dios me salvó. Prueba de que también amaba a los homosexuales”.

‘Intolerancia, tonterías y homofobia’

Treinta y dos personas morirían esa noche en lo que fue el mayor ataque contra la comunidad gay antes del tiroteo de 2016 en el club nocturno Pulse en Orlando, Florida.

“Cuando comencé a investigar el incendio, pensé que estaba investigando un crimen de odio contra los homosexuales”, dijo a la VOA Robert W. Fieseler, autor de “Tinderbox: The Untold Story of the Up Stairs Lounge Fire and the Rise of Gay Liberation”, antes de la mesa redonda virtual del martes, a la que asistirá.

Resulta que fue mucho más matizado. Si bien el caso permanece abierto, el hombre que generalmente se cree que es el principal sospechoso, Roger Núñez, era bisexual con antecedentes de enfermedad mental y estuvo involucrado en una confrontación en el UpStairs Lounge esa misma noche. Núñez se suicidó un año después.

“Esto no fue un crimen de odio”, dijo Fieseler, “pero la respuesta de la policía, los medios y la ciudad ciertamente estuvo empañada por la intolerancia, las tonterías y la homofobia”.

Las instituciones de Nueva Orleans ocultaron las noticias sobre el ataque, particularmente que su objetivo era un bar gay. Algunas de las familias de las víctimas se avergonzaron de reclamar sus cuerpos. Los presentadores de programas de entrevistas locales y los policías se burlaron abiertamente de la sexualidad de las víctimas. Incluso la comunidad LGBTQ estaba en su mayoría tranquila, sin querer llamar más la atención negativa.

El veterano de la Segunda Guerra Mundial Ferris LeBlanc murió en el incendio, y Fieseler cree que lo que sucedió con sus restos es solo un ejemplo conmovedor del mal manejo de las autoridades en su respuesta al ataque.

“Este hombre era un héroe estadounidense y merecía ser enterrado con los mismos honores que tuvieron otros que sirvieron”, dijo Fieseler. “En cambio, en su prisa por esconder la tragedia debajo de la alfombra, la ciudad no hizo los esfuerzos adecuados para encontrar a su familia. Dejaron sus restos en el campo de un alfarero, parece un pasto de vacas. Su familia todavía está tratando de encontrarlo”.

Años después, una disculpa

En los últimos años, sin embargo, más habitantes de Nueva Orleans han redescubierto el incendio provocado y sus víctimas. Las actitudes también han cambiado. El Ayuntamiento de Nueva Orleans emitió una disculpa el año pasado por sus acciones en el momento del incendio.

La coreógrafa Mónica Ordóñez dice que un amigo le presentó el fuego del UpStairs Lounge, “y no solo yo nunca había oído hablar de él, sino que nadie más que yo conociera tampoco”.

“¿Cómo es posible que tan poca gente sepa sobre esto? Es uno de los eventos más importantes para la comunidad gay en el siglo XX”, agregó. “Quería que la gente supiera, sobre el incendio, pero también sobre las hermosas almas que perdimos ese día”.

Ordóñez es director artístico de la Melange Dance Company. En el 50.° aniversario del incendio, la compañía de danza organizó presentaciones en el Museo de Arte de Nueva Orleans de “The UpStairs Lounge”, que representan los eventos de esa noche.

Además, el Proyecto de Archivos LGBT+ de Luisiana trabajó con varias organizaciones este año para organizar una serie de eventos conmemorativos del aniversario, que atrajeron a más de 1000 asistentes.

Entre ellos estaba el reverendo Paul Breton de California, quien fue llamado por primera vez a Nueva Orleans en los días posteriores al incendio para ayudar a los sobrevivientes y las familias de las víctimas a sobrellevar su pérdida. Esos esfuerzos quedaron en gran parte inconclusos en ese momento, pero Breton cree que los eventos del 50 aniversario y las discusiones que suscitaron ayudaron.

“Recordamos a cada una de las 32 víctimas que murieron”, dijo Breton sobre el servicio conmemorativo. “Sus nombres merecen ser recordados, y me trajo tantos recuerdos de hace 50 años”.

Everett también se siente finalmente aliviado.

“Recordar y hablar de eso, eso es curar”, dijo. “Es como un asesoramiento. Y espero que los otros sobrevivientes también puedan comenzar a encontrar la curación a través de la memoria”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.