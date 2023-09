McCarthy: Los legisladores iniciarán investigación de juicio político a Biden

Publicidad - LB2 -

Estados Unidos (VOA) – El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció el martes que los legisladores iniciarían una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, avanzando en una investigación sobre las acusaciones de que Biden se había beneficiado de los negocios de su hijo Hunter en el extranjero.

«Estas acusaciones pintan un cuadro de una cultura de corrupción», dijo McCarthy a los periodistas.

«Hemos descubierto que el presidente Biden mintió al pueblo estadounidense sobre su propio conocimiento de los negocios de su familia en el extranjero. Testigos presenciales han declarado que el presidente participó en múltiples llamadas telefónicas y tuvo múltiples interacciones.

«Las cenas resultaron en automóviles y millones de dólares en los socios comerciales de su hijo», dijo McCarthy durante una conferencia de prensa. «Sabemos que los registros bancarios muestran que casi 20 millones de dólares en pagos se dirigieron a los miembros y asociados de la familia Biden a través de varias empresas fantasma».

McCarthy también alegó que Biden utilizó su oficina oficial para coordinar esos contactos y recibió un trato especial por parte de su propia administración.

El representante Scott Perry, presidente del conservador House Freedom Caucus, dijo a los periodistas el martes: «Creo que cualquier otro ciudadano que tuviera en su contra lo que el presidente había acumulado en su contra en este momento ya estaría ante los tribunales».

Varias comisiones de la Cámara aún tienen que encontrar pruebas que respalden esas afirmaciones.

En una declaración el martes, el representante demócrata Jerry Nadler, miembro de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, dijo: «Los republicanos de la Cámara de Representantes no lograron articular ningún cargo específico contra el presidente Biden, porque no tienen fundamento alguno para iniciar esta supuesta investigación. “No tienen ninguna evidencia de mala conducta”.

«Sus denunciantes han sido desacreditados una y otra vez. Ni siquiera han comenzado a acercarse al alto listón de los delitos y faltas graves. Y no han hecho nada del trabajo necesario para convencer al pueblo estadounidense de que este truco es una buena idea».

El portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, tuiteó: «Los republicanos de la Cámara de Representantes han estado investigando al presidente durante nueve meses y no han encontrado evidencia de irregularidades».

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo a los periodistas el martes: «El pueblo estadounidense quiere que hagamos algo que mejore sus vidas, no que nos lancemos a estas persecuciones y cacerías de brujas».

Continuó criticando a McCarthy por ceder ante la presión conservadora. «A veces hay que decirles a estas personas que están muy lejos de lo más profundo, que no tienen ningún interés en ayudar al pueblo estadounidense, que sólo quieren llevar a cabo su propia caza de brujas, que no pueden seguir adelante con ella», dijo Schumer.

Los republicanos tienen una mayoría muy escasa en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con una mayoría de cinco escaños. Y algunos republicanos han expresado su preocupación por llevar a cabo una investigación de juicio político de cara al año electoral de 2024.

El representante Ken Buck, miembro de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes y del conservador Caucus por la Libertad de la Cámara de Representantes, dijo a NBC News el domingo: «El momento del juicio político es el momento en que hay pruebas que vinculan al presidente Biden, si es que hay pruebas que vinculan al presidente Biden, con un alto delito o delito menor. Eso no existe en este momento».

El anuncio de la investigación también establece un enfrentamiento entre el Capitolio y la Casa Blanca, ya que los legisladores deben llegar a un acuerdo con Biden para mantener abierto el gobierno después de la fecha límite de financiación del 30 de septiembre. La Cámara tiene sólo un puñado de días hábiles de sesión para aprobar una resolución continua de corto plazo o arriesgarse a un cierre del gobierno.

Si se produce un cierre del gobierno, las comisiones de la Cámara de Representantes no podrían trabajar en una investigación de juicio político. McCarthy ha propuesto la continuación de la resolución a los conservadores como una forma de mantener viva la investigación de juicio político y ganar tiempo para negociar niveles de gasto gubernamental más estrechamente alineados con las prioridades conservadoras.

El presidente de la Cámara de Representantes enfrentó una presión cada vez mayor por parte de los miembros conservadores de su grupo este verano después de que acordó un acuerdo con el presidente para elevar el techo de la deuda y evitar una cesación de pagos de Estados Unidos.

«También es posible que esos artículos de juicio político nunca lleguen al Senado», dijo a la VOA Michael Thorning, director de democracia estructural del Centro de Política Bipartidista. «Con una mayoría escasa, no está claro que los republicanos puedan cruzar la línea de meta. Ciertamente no pueden contar con ningún apoyo de los demócratas. Por eso, realmente tienen que mantener unidos a cada uno de sus miembros. Y si pierden sólo cinco de ellos, no podrán pasarlo.»

Incluso si la Cámara aprueba los artículos de juicio político, es muy poco probable que el Senado, de mayoría demócrata, los acepte para celebrar un juicio.

En julio, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo: «El juicio político debería ser poco común, más que común. Por eso, no me sorprende que, habiendo sido tratados como fueron, los republicanos de la Cámara de Representantes en el último Congreso comiencen a abrir la posibilidad de hacer algo». «Y creo que no es bueno que el país tenga repetidos problemas de impeachment».

McConnell dijo el martes que no tenía asesoramiento sobre el impeachment en la Cámara.

«Tenemos las manos ocupada tratando de superar el proceso de asignaciones», dijo.

