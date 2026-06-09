Registra tu número celular con tu operador antes del 30 de junio de 2026

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Autoridades y empresas de telecomunicaciones impulsan el registro de líneas móviles para fortalecer la identificación de usuarios y el acceso a servicios digitales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Los usuarios de telefonía móvil en México deberán registrar su número celular con la compañía telefónica correspondiente antes del 30 de junio de 2026, como parte de las disposiciones establecidas para fortalecer los mecanismos de identificación y seguridad en las comunicaciones digitales.

La medida busca que cada línea telefónica esté vinculada con la identidad de su titular, lo que permitirá una mayor certeza en el uso de servicios que dependen del número celular como medio de autenticación y verificación.

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El número telefónico se ha convertido en una herramienta fundamental para el acceso a servicios bancarios, plataformas digitales, aplicaciones de mensajería y procesos de validación de identidad, por lo que mantener actualizada la información asociada a la línea resulta indispensable para evitar contratiempos.

De acuerdo con la información difundida por operadores de telefonía móvil, el proceso de registro puede realizarse en pocos minutos y requiere proporcionar datos de identificación que permitan acreditar la titularidad de la línea.

“Es importante que registres tu número celular con tu compañía telefónica antes del 30 de junio de 2026 para fines de seguridad y verificación de tu identidad.”

Las compañías telefónicas han informado que los usuarios podrán realizar el trámite mediante canales digitales o en centros de atención, dependiendo de las opciones disponibles en cada operador.

“Si tu línea no está registrada después de esa fecha, podrías tener dificultades para acceder a los servicios a través de tu número celular.”

Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar directamente con su operador los requisitos y procedimientos específicos para completar el registro dentro del plazo establecido, con el fin de mantener el acceso a servicios que utilizan el número telefónico como mecanismo de autenticación.