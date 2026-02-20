Anuncia Andrea Chávez que será madre y afirma que reforzará su compromiso público

Publicidad - LB2 -

La senadora por Chihuahua compartió en redes sociales que espera a su primer hijo

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, anunció que se convertirá en madre, al compartir en sus redes sociales que espera a su primer hijo junto a su pareja, Emil, noticia que —aseguró— transforma su vida personal y fortalece su compromiso con la niñez.

En un mensaje de carácter personal, la legisladora señaló que, pese a haber intentado mantener su vida privada fuera del foco público, decidió hacer público el embarazo por la relevancia que tiene en su vida.

“Emil y yo enfrentaremos juntos el reto más importante de nuestras vidas, cuidando, forjando y formando a nuestro hijo, que hoy viene en camino”.

En su publicación, Chávez evocó a su abuela Cristina, a quien describió como una influencia formativa en su pensamiento político, y vinculó la próxima llegada de su hijo con su visión social y de izquierda.

La senadora sostuvo que la maternidad refuerza su determinación de trabajar por mejores condiciones para niñas y niños en Chihuahua y en el país, subrayando que su compromiso con la infancia adquiere ahora un sentido más personal.

“No descansaré ni un segundo hasta que en Chihuahua, nuestras niñas y nuestros niños tengan, al menos, esa primera oportunidad”.

El anuncio ocurre en un contexto político de alta exposición pública para la legisladora, quien en semanas recientes ha intensificado su presencia territorial y mediática en la entidad.

Hasta el momento, Chávez no ha informado si su embarazo implicará ajustes en su agenda legislativa o en sus actividades políticas.