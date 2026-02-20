Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 20, 2026 | 18:18
InicioMéxico

Anuncia Andrea Chávez que será madre y afirma que reforzará su compromiso público

México

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
Publicidad - LB2 -

La senadora por Chihuahua compartió en redes sociales que espera a su primer hijo

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, anunció que se convertirá en madre, al compartir en sus redes sociales que espera a su primer hijo junto a su pareja, Emil, noticia que —aseguró— transforma su vida personal y fortalece su compromiso con la niñez.

En un mensaje de carácter personal, la legisladora señaló que, pese a haber intentado mantener su vida privada fuera del foco público, decidió hacer público el embarazo por la relevancia que tiene en su vida.

“Emil y yo enfrentaremos juntos el reto más importante de nuestras vidas, cuidando, forjando y formando a nuestro hijo, que hoy viene en camino”.

- Publicidad - HP1

En su publicación, Chávez evocó a su abuela Cristina, a quien describió como una influencia formativa en su pensamiento político, y vinculó la próxima llegada de su hijo con su visión social y de izquierda.

La senadora sostuvo que la maternidad refuerza su determinación de trabajar por mejores condiciones para niñas y niños en Chihuahua y en el país, subrayando que su compromiso con la infancia adquiere ahora un sentido más personal.

“No descansaré ni un segundo hasta que en Chihuahua, nuestras niñas y nuestros niños tengan, al menos, esa primera oportunidad”.

El anuncio ocurre en un contexto político de alta exposición pública para la legisladora, quien en semanas recientes ha intensificado su presencia territorial y mediática en la entidad.

Hasta el momento, Chávez no ha informado si su embarazo implicará ajustes en su agenda legislativa o en sus actividades políticas.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo

¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Termina balacera y persecución en carambola sobre la avenida Las Torres

Uno de los involucrados acciono su arma de fuego en contra de otro conductor,...
Estado

Establece Congreso el Día de la Lengua de Señas en el Estado de Chihuahua

La 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua declaró de manera oficial el día 23...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.