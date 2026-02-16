Rechaza Rosana Díaz liberación de presunto responsable del crematorio Plenitud

Publicidad - LB2 -

La diputada exige revisión exhaustiva del proceso y respaldo integral a las familias afectadas

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La diputada Rosana Díaz manifestó su rechazo a la liberación del presunto responsable del crematorio “Plenitud”, caso relacionado con el hallazgo de cientos de cuerpos en Ciudad Juárez, al considerar que la decisión representa un golpe para las familias afectadas y un mensaje preocupante en materia de justicia.

La legisladora señaló que, desde que se hicieron públicos los hechos, ha acompañado a las familias para escuchar sus planteamientos y dar seguimiento al proceso ante las instancias correspondientes.

“Este caso no puede tratarse como un trámite más. Estamos frente a hechos que vulneraron la dignidad humana, la confianza ciudadana y el derecho de las familias a despedir con respeto a sus seres queridos”.

Díaz sostuvo que la liberación del imputado envía una señal de impunidad que no debe normalizarse y solicitó a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades judiciales una revisión exhaustiva del procedimiento, así como transparencia en las resoluciones emitidas.

Añadió que la actuación institucional en casos de esta magnitud incide directamente en la confianza pública y en la percepción de acceso a la justicia por parte de las víctimas.

“Las familias merecen respuestas, merecen justicia y merecen respeto. No vamos a permitir que este caso quede en el olvido”.

La diputada informó que desde el ámbito legislativo se impulsan mecanismos para fortalecer la supervisión y regulación de establecimientos dedicados a la disposición y cremación de restos humanos, con el objetivo de prevenir situaciones similares y garantizar estándares adecuados en este tipo de servicios.

