Pronostica Protección Civil lluvias fuertes y calor para Chihuahua

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La CEPC prevé precipitaciones con actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintas regiones.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este miércoles se pronostican lluvias fuertes en distintas regiones del estado, además de ambiente muy caluroso durante la tarde y condiciones de frío a fresco en la zona serrana.

De acuerdo con la dependencia estatal, estas condiciones son generadas por un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, asociado al monzón mexicano sobre el noroeste del país.

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La CEPC indicó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo, principalmente en zonas donde se esperan lluvias de moderadas a fuertes.

Para la región suroeste del estado se pronostican lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, mientras que en municipios como Janos, Casas Grandes, Guerrero, Ocampo, Uruachi, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guazapares, Urique, Morelos, Guachochi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi y Cuauhtémoc se prevén lluvias de dispersas a moderadas.

En Ciudad Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachic, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Moris, Maguarichi, Batopilas, Riva Palacio, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Satevó, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides se esperan lluvias de aisladas a dispersas.

Condiciones similares se contemplan para Santa Isabel, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Valle de Zaragoza, Parral, Matamoros, Camargo y La Cruz.

La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y atender las indicaciones preventivas ante la probabilidad de lluvias fuertes, especialmente en zonas donde pudieran registrarse escurrimientos, encharcamientos o reducción de visibilidad.

Protección Civil también pidió conducir con precaución en tramos carreteros ante la posible presencia de tolvaneras, ráfagas de viento y baja visibilidad, condiciones que pueden incrementar el riesgo para automovilistas.

Para la tarde de este miércoles se esperan temperaturas máximas de 33 grados en Chihuahua, 35 en Ciudad Juárez, 37 en Ojinaga, 35 en Delicias, Camargo y Jiménez, y 29 en Parral.

En la zona serrana, las temperaturas máximas previstas serán de 23 grados en Madera, 25 en Temósachic, 26 en Cuauhtémoc, 23 en Bocoyna, 23 en Guachochi y 22 grados en Balleza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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