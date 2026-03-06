Prevén rachas de viento de hasta 75 km/h en Chihuahua durante el fin de semana

Publicidad - LB2 -

Protección Civil alerta por posibles tolvaneras y lluvias aisladas en municipios del norte y noroeste del estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana se prevén rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora en diversas regiones de Chihuahua, debido a la presencia del frente frío número 39 en el territorio estatal.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas generarán ambiente fresco por la mañana y temperaturas templadas por la tarde, además de vientos fuertes que podrían provocar tolvaneras en distintos tramos carreteros.

Para este viernes por la tarde se esperan ráfagas superiores a 75 km/h en Cusihuiriachi y Chihuahua (Majalca); de hasta 65 km/h en Carichí, Cuauhtémoc, Allende y Camargo; y de 55 km/h en municipios como Janos, Madera, Balleza, Chihuahua, Delicias, Parral y Jiménez.

Las autoridades advirtieron que las ráfagas podrían generar tolvaneras en carreteras como Chihuahua–La Junta, Chihuahua–Jiménez y Jiménez–Parral, además de presentarse en municipios como Janos, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Namiquipa, Bocoyna, Guachochi y Camargo.

Para este sábado se prevé ambiente frío a fresco durante la mañana y templado a poco caluroso por la tarde, con condiciones muy frías en la zona serrana y posibilidad de heladas. Las ráfagas podrían superar nuevamente los 75 km/h en Guerrero, Carichí y Cusihuiriachi, mientras que en Juárez, Gómez Farías, Bocoyna, Guachochi y Balleza podrían alcanzar hasta 65 km/h.

El pronóstico también contempla lluvias aisladas de entre 2.1 y 5 milímetros en municipios del norte, entre ellos Ciudad Juárez, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Ascensión y Manuel Benavides, además de precipitaciones ligeras en Ahumada, Janos, Casas Grandes, Madera, Chínipas, Guazapares, Jiménez y Ojinaga.

Estas precipitaciones podrían presentarse con actividad eléctrica, caída de granizo y posible aguanieve en el municipio de Madera, principalmente en zonas serranas.

En cuanto a temperaturas, se prevén máximas de 22 grados centígrados en Ciudad Juárez y 27 grados en la ciudad de Chihuahua, mientras que Ojinaga, Chínipas, Delicias, Camargo y Jiménez podrían alcanzar hasta 30 grados.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, extremar precauciones al conducir por posibles tolvaneras y asegurar techos, láminas u objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos.

