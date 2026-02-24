Plantea Óscar Avitia “Ley Andrea” para sancionar violencia política y discursos de odio

Publicidad - LB2 -

Diputado de Morena exige destitución de funcionario municipal por agresiones contra senadora.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Óscar Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa denominada “Ley Andrea”, orientada a fortalecer la protección contra la violencia política en razón de género y sancionar discursos de odio en el ámbito público.

El legislador condenó las expresiones atribuidas a Luis Roberto Terrazas Fraga, subdirector de Seguridad Pública del municipio de Chihuahua, en contra de la senadora Andrea Chávez, y exigió su destitución inmediata al considerar que su permanencia es incompatible con los principios de respeto institucional.

“Lo que sucedió con Andrea Chávez no es un hecho aislado; es parte de una práctica sistemática que busca intimidar, desacreditar y frenar la participación política de las mujeres”.

- Publicidad - HP1

Avitia sostuvo que la función pública debe garantizar la seguridad y dignidad de las mujeres, y no reproducir conductas que normalicen la violencia o el descrédito.

La propuesta legislativa contempla que, cuando la autoridad electoral tenga conocimiento de una posible agresión por violencia política de género, inicie de inmediato la investigación, bajo criterios de confidencialidad y respetando la voluntad de la víctima respecto a la continuidad del procedimiento.

Además, la iniciativa busca tipificar y sancionar discursos de odio en contextos electorales, incluyendo la posibilidad de cancelar candidaturas a quienes incurran en estas conductas. También establece que el presunto agresor deberá responder ante la autoridad en un plazo de 48 horas; de no hacerlo, el procedimiento continuará conforme a la ley.

“Lo que buscamos con esta ley es que no tengamos funcionarios violentadores y promotores del discurso de odio. Chihuahua merece una política de altura”.

El planteamiento se inscribe en el debate estatal sobre mecanismos para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, en un contexto de mayor participación femenina en espacios de representación pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.