Ofrecen terapias psicológicas gratis a jóvenes

El propósito es atender la sintomatología de ansiedad y baja autoestima, así como canalizar a quienes requieren atención terapéutica especializada más extensa.

Ciudad Juárez, Chih .- Dentro de las actividades que desarrolla el Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV) en la zona norte, se encuentra el programa de atención psicológica gratuita, para jóvenes entre los 12 y los 29 años, en la frontera.

Se trata del proyecto denominado “Chidamente” esto con la finalidad de apoyar y fomentar la salud mental, y reducir los casos de ansiedad, baja autoestima y otros aspectos que pueda presentar la comunidad juvenil y canalización los casos que necesitan un proceso terapéutico más extenso.

“Este programa se da de manera virtual por psicólogos del instituto, y las sesiones son virtuales principalmente en horario vespertino, para poder orientar y encaminar a través de entre 8 y 10 sesiones a cada uno de los jóvenes que deseen tomar terapia psicológica”, informó Paloma González, titular de la dependencia en Ciudad Juárez.

Dijo que existen muchos casos en que jóvenes o incluso la comunidad en general dejan de lado este tipo de cuidados de salud emocional, debido al tema económico, por lo que las terapias que ofrece el instituto han tenido una gran demanda debido a que son gratuitas y se ajustan a los horarios de los interesados.

“La importancia para nosotros es que no se vean limitados para recibir atención psicológica, para que estén bien consigo mismos, para que puedan desarrollarse de manera en que deben de, por lo que es importante que ellos primero puedan acercarse a un profesional para poder atender todas sus problemáticas y que no les afecte en su vida personal y profesional por no atenderse”, agregó la funcionaria.

Para los interesados en agendar cita para iniciar terapia psicológica es indispensable ingresar al siguiente sitio en internet http://bit.ly/ChidaMente donde te dará acceso a un formulario y te mostrará de manera sencilla los pasos a seguir para iniciar terapia.

Finalmente dijo que las personas que requieran un tratamiento de manera presencial, son canalizadas de forma inmediata a instituciones correspondientes para un seguimiento más especializado.

