febrero 18, 2026 | 12:58
Mantiene Protección Civil alerta amarilla por viento en norte y noroeste del estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Prevén rachas superiores a 75 km/h y posibles tolvaneras en tramos carreteros

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que permanece activa la alerta amarilla por viento fuerte en las regiones norte y noroeste del estado, con un incremento en la intensidad previsto entre las 15:00 y las 20:00 horas de este día.

De acuerdo con el pronóstico, las rachas podrían superar los 75 kilómetros por hora en municipios como Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi y Cuauhtémoc.

En tanto, en Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Buenaventura, Temósachic, Matachí y Namiquipa, las ráfagas podrían rebasar los 65 km/h.

La dependencia advirtió que estas condiciones pueden generar tolvaneras y reducción de visibilidad en tramos carreteros como Chihuahua–Juárez, Juárez–Janos, Chihuahua–Nuevo Casas Grandes, Chihuahua–La Junta y la vía corta Chihuahua–Parral.

La CEPC exhortó a la población a asegurar objetos en patios y azoteas, evitar quemas al aire libre y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Protección Civil reiteró que la alerta amarilla implica la necesidad de extremar precauciones, especialmente para automovilistas y transportistas que circulan por carreteras estatales y federales expuestas a ráfagas intensas.

