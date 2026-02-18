Lanza Francisco Sánchez críticas contra posible regreso de Marx Arriaga a la UACJ

Publicidad - LB2 -

Diputado de Movimiento Ciudadano rechaza reincorporación del exfuncionario federal a la universidad

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, expresó su rechazo ante la posibilidad de que Marx Arriaga Navarro se reincorpore a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), tras su salida de la Secretaría de Educación Pública.

El legislador calificó como inaceptable que el exfuncionario federal retome actividades académicas en la institución fronteriza, en el contexto del debate nacional generado por los libros de texto gratuitos.

“No vamos a permitir que el comunista Marx Arriaga regrese a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a pudrir mentes”, señaló.

Sánchez sostuvo que no es correcto que recursos públicos se utilicen para sostener a personas que, a su juicio, promovieron el adoctrinamiento desde cargos federales, y consideró que su eventual permanencia en la UACJ representaría una falta de respeto hacia la comunidad universitaria.

Asimismo, afirmó que así como fue separado de la Secretaría de Educación Pública, debería impedirse su regreso a la universidad, al advertir que la institución debe preservar su carácter académico y plural.

La eventual reincorporación de Arriaga a la UACJ ocurre en medio de posicionamientos encontrados entre actores políticos y educativos, tras su reciente salida del gobierno federal.

