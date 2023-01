Violencia cuesta 221 mmdp al año en el estado: Canacintra Juárez 

Las pérdidas equivalen a la cuarta parte del valor total de la economía estatal

Ciudad Juárez (ADN/Adriana Saucedo) El presidente de CANACINTRA Juárez, Manuel Salayandia, indicó que los hechos violentos registrados en Ciudad Juárez tienen un costo económico para la comunidad, ante la detención de las actividades.

«Por supuesto que el costo más alto de la violencia son las vidas perdidas. Pero hay un enorme costo económico, que es muy difícil de medir porque también debe tomarse en cuenta: todos los gastos que se generan con muertes, asaltos y extorsiones. La inversión que no se hizo en los negocios por andarnos cuidando. La inversión que no llegó a la ciudad Y hasta lo que dejaron de producir las personas fallecidas, las víctimas traumatizadas y los encarcelados», dijo.

Explicó que el Instituto para la Economía y la Paz cuenta con el Índice de Paz en México.

El dato más fuerte que nos presenta este estudio es que en el estado de Chihuahua el costo de la violencia equivale a 57 mil pesos.

Eso quiere decir que en 2021, se dejaron de producir o se perdieron 57 mil pesos por habitante a causa de la violencia.

«Estamos muy arriba de la media nacional donde el impacto de la delincuencia fue de 38 mil pesos por cabeza, y más lejos de Yucatán, que salió el mejor librado con apenas 12 mil pesos por habitante», dijo.

Según este estudio, en 2021 el impacto de la violencia en el estado fue de casi 221 mil millones de pesos, en comparación con los 878 mil millones de pesos que fue el PIB estatal a pesos corrientes.

«Lo podemos decir de una forma más clara: las pérdidas económicas que causa la violencia en Chihuahua equivalen a una cuarta parte de toda la riqueza que genera el estado en un año»

Una de las cosas que dice el estudio es que de 2015 para acá el presupuesto de la seguridad en México ha caído más de 35% en términos reales.

Mientras los presupuestos de seguridad decrezcan, o suban de a 3%, 4%, ó 5%, la violencia y la inseguridad van a seguir creciendo.

«Necesitamos que estén dispuestos a meterse a revisar hasta la última celda del Cereso para que no sucedan cosas como esto que vivimos el primer día del año. Mientras no se dé una verdadera limpieza en las policías, con pruebas de confianza constantes, no hay forma de disminuir la violencia», dijo

