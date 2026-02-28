Supervisa Pérez Cuéllar labores de “Juárez Amanece Limpio” en Lomas de Morelos

Publicidad - LB2 -

El programa proyecta intervenir 110 espacios públicos este año como parte de la estrategia Juárez por la Paz.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió a la colonia Lomas de Morelos para supervisar los trabajos del programa “Juárez Amanece Limpio”, donde personal municipal y vecinos realizaron labores de limpieza y mejoramiento urbano.

Durante el recorrido en el dique ubicado entre las calles Cemento y 12 de Octubre, el alcalde participó en las tareas de rehabilitación acompañado por el director general de Servicios Públicos, César Tapia Martínez, y la titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Alma Arredondo.

En la jornada también intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como cuadrillas de la Dirección de Limpia, quienes atendieron un parque, el dique y calles aledañas del sector poniente de la ciudad.

El edil agradeció la participación de habitantes de la colonia que se sumaron a las acciones y destacó que el programa continuará desplegándose en distintos puntos del municipio.

El esquema forma parte de la estrategia Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, que inició con la intervención de 10 colonias y contempla la participación de personal administrativo y operativo del Gobierno Municipal, además de la colaboración de la ciudadanía a través de los Comités de Paz.

De acuerdo con la planeación oficial, la iniciativa proyecta recuperar 110 espacios públicos durante el presente año, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y contribuir a elevar la calidad de vida en las colonias mediante jornadas integrales de limpieza y mantenimiento.

